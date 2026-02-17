У Києві судитимуть ексзаступника міністра за збитки у 23,7 млн грн
У справі щодо розробки програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики України, на яке витратили понад 23,7 млн грн і яке так і не було введене в експлуатацію, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, посадовця судитимуть за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України в редакції, чинній до 1 липня 2020 року). Нині він обіймає посаду радника міністра соціальної політики України.
Слідством встановлено, що у 2018 році Міністерство соціальної політики в особі заступника міністра уклало договір із консорціумом у складі чотирьох компаній на розробку програмного забезпечення. Система «E-social» мала об’єднати інформацію про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії.
Упродовж 2018−2019 років розробнику перерахували майже 23,7 млн грн. Водночас згодом з’ясувалося, що програмне забезпечення не відповідає вимогам чинного законодавства та не було завершене. Через це систему не ввели в експлуатацію.
У 2021 році дію договору припинили. У 2024 році за результатами перевірки Державної аудиторської служби України встановила, що договір на розробку програмного забезпечення укладено з порушеннями, через які пропозицію консорціуму мали відхилити ще на етапі закупівлі.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи, державі завдано збитків на суму майже 23,7 млн грн. Кошти на реалізацію проєкту виділив Світовий банк у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Як зазначають у прокуратурі, ці кошти уряд України має повернути з відсотками.
У листопаді 2025 року колишньому посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт передано до суду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.
