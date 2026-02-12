0 800 307 555
БЕБ викрило масштабну контрабанду хутра на понад 11 мільйонів

Кримінал
28
Контрабанда хутра на понад 11 млн грн, esbu.gov.ua
Бюро економічної безпеки у Закарпатській області завершило досудове розслідування щодо контрабанди великої партії хутряних виробів. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як працювала схема

Слідство встановило, що керівник підприємства під час ввезення товару на територію України подав до митного органу документи з умисно заниженою вартістю вантажу. Це дозволяло зменшити суму обов’язкових митних платежів.
Водночас під час експорту цієї ж продукції митні органи Словацької Республіки задекларували значно вищу вартість.
Орієнтовна вартість партії вилученого хутряних виробів становить понад 11 млн гривень.

Вручення підозр

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 — ч. 1 ст. 201−3 Кримінального кодексу України (закінчений замах на контрабанду товарів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчиненого у значному розмірі).
Обвинувальний акт скеровано до суду.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
