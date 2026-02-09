У Запоріжжі викрили мережу шахрайських call-центрів, які ошукали людей на мільйони Сьогодні 09:31 — Кримінал

Поліцейські викрили шахрайських call-центрів, які ошукували громадян України та іноземних держав, npu.gov.ua

Правоохоронці припинили діяльність злочинних груп, учасники яких під виглядом працівників банків та податкової служби виманювали кошти у громадян. Загальна сума встановлених збитків становить мільйони гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Кіберполіцейські Запорізької області викрили та припинили діяльність кількох шахрайських call-центрів, учасники яких ошукували громадян України та іноземних держав.

Кіберполіцейські Запорізької області викрили та припинили діяльність кількох шахрайських call-центрів, npu.gov.ua

Шахрайські схеми

Зловмисники використовували різні сценарії шахрайства, зокрема телефонували від імені банківських установ та вигадували історії про необхідність переказу коштів на так звані «безпечні» рахунки, а також представлялися співробітниками податкової служби та під приводом позики нібито для виконання представницьких потреб вимагали переказу коштів.

Поліцейські встановили, що протиправна діяльність здійснювалася в тому числі у складі організованих груп, члени яких розподіляли між собою ролі операторів, так званих «клоузерів», координаторів та осіб, відповідальних за виведення коштів через підставних осіб.

У межах кримінальних проваджень проведено низку обшуків, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки , носії інформації та чорнові записи.

Call-центр, орієнтований на громадян Казахстану

Поліцейські знешкодили групу осіб, які телефонували громадянам Республіки Казахстан, представляючись працівниками служби безпеки місцевих банків. Під час розмов вони дізнавалися конфіденційні дані банківських карток потерпілих, після чого незаконно заволодівали їхніми коштами.

Організатором схеми виявився мешканець Запоріжжя. До протиправної діяльності він залучив координатора call-центру, двох «клоузерів» та кількох операторів, які здійснювали «холодні» телефонні дзвінки. Шахрайський офіс функціонував протягом кількох місяців.

Шахрайський офіс функціонував протягом кількох місяців., npu.gov.ua

У межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Казахстану встановлено щонайменше 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 8,8 мільйонів тенге (близько 750 тисяч гривень в еквіваленті за курсом НБУ).

Під час обшуків вилучено комп’ютери, ноутбуки, десятки мобільних телефонів та чорнові записи.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахрайська схема з місць позбавлення волі

Ще одну злочинну схему викрили кіберполіцейські за сприяння оперативних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України під час документування діяльності групи осіб, які організували call-центр під виглядом служби безпеки одного з українських банків. Організатор координував роботу спільників, перебуваючи у місцях позбавлення волі.

Учасники угруповання телефонували громадянам та переконували їх переказувати кошти на нібито «безпечні» рахунки. Частина фігурантів відповідала за підбір так званих дропів, зняття готівки через банкомати та передачу грошей організаторам для подальшого розподілу.

Поліцейські встановили 36 потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 2,6 мільйона гривень.

Під час обшуків у Запоріжжі та Вінниці вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, носії інформації, грошові кошти та транспортний засіб.

Організатору та двом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Call-центр під виглядом податкової служби

Також кіберполіцейські викрили ще одну групу осіб, які організували call-центр у Запоріжжі та представлялися працівниками податкової служби. Зловмисники вигадували історії про необхідність позики коштів для нібито службових або представницьких потреб.

До протиправної діяльності були залучені організатор та двоє виконавців. У результаті їхніх дій постраждали щонайменше 12 громадян, яким завдано збитків на суму 680 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщенні call-центру правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Усім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі до суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

