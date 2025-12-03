Європол ліквідував сервіс з відмивання біткоїнів, через який пройшло 1,3 млрд євро 03.12.2025, 00:26 — Кримінал

Європол оголосив про закриття сервісу з відмивання криптовалют Cryptomixer, який працював щонайменше з 2016 року та став одним із ключових інструментів для кіберзлочинців.

За даними правоохоронців, через платформу було відмито близько 1,3 млрд євро у біткоїні. У пресрелізі Європол назвав Cryptomixer «основним сервісом кіберзлочинців», які намагалися приховати незаконні доходи від таких видів діяльності, як торгівля наркотиками та зброєю, атаки із застосуванням програм-вимагачів та шахрайство з платіжними картками.

Читайте також Колишній власник банку привласнив понад 80 млн грн вкладників: як працювала схема

Міксери криптовалют, зокрема Cryptomixer, використовуються для ускладнення відстеження походження цифрових активів. Попри те, що криптовалюти працюють на публічних блокчейнах, де кожну транзакцію можна простежити, подібні сервіси об’єднують кошти багатьох користувачів і випадково розподіляють їх між різними адресами. Це значно ускладнює роботу правоохоронців і компаній на кшталт Chainalysis та Elliptic, які спеціалізуються на блокчейн-аналітиці.

У межах операції правоохоронці вилучили 25 млн євро у біткоїні, три сервери, 12 ТБ даних, а також домен cryptomixer.io. Європол зазначив, що сервіс активно використовували групи, пов’язані з програмами-вимагачами, даркнет-ринками та тіньовими форумами.

Cryptomixer також пропонував користувачам можливість «очистити» криптовалюту перед виведенням на легальні біржі або обміном на готівку. Це робило сервіс привабливим для злочинців, які прагнули приховати свої доходи. Зазначається, що це не перший подібний випадок. Раніше під санкції або закриття потрапили також Tornado Cash, ChipMixer та інші міксери.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.