Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче Сьогодні 11:12

Чеська компанія Reactive Drone продала Україні китайські дрони за ціною, що у 20 разів перевищувала за закупівельну. При цьому фірма не захотіла платити податок та більшу частину заробленого відправила на китайські рахунки.

Про це пише irozhlas з посиланням на розслідування Radiožurnal.

«Зокрема, за два роки вона придбала дрони приблизно на 36 млн крон і продала їх українській армії за 692 млн крон ($28 млн)», — пишуть журналісти з посиланням на джерело.

Офіційна штаб-квартира компанії Reactive Drone знаходиться у житловому будинку в одному з районів Праги. Жоден із опитаних мешканців будинку не знає ні представника компанії, ні назви фірми.

За даними поліції, компанія не хотіла платити податок з прибутку і більшу частину грошей, а саме 638 млн крон, переказала на китайські рахунки. Збитки державі у розмірі 130 млн крон ймовірно ще зростуть. З рахунків компанії вже вилучили приблизно 384 млн крон.

«З огляду на те, що було вилучено кошти в розмірі сотень мільйонів крон, збитки, завдані державному бюджету, будуть відшкодовані в повному обсязі», — йдеться в пресрелізі поліції.

Керівник компанії опинився під вартою, а його співучасниця бухгалтер перебуває під слідством на волі. Причина такої високої націнки на дрони для ЗСУ незрозуміла.

УНІАН За матеріалами:

