У Британії викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій росією

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило, що викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, яка діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу рф обійти західні санкції.

Про це повідомляє Reuters.

NCA повідомило, що мережа з відмивання грошей обсягом у мільярди доларів, яка працювала по всій країні, придбала контрольний пакет акцій киргизького банку. Це дало можливість організаторам ухилятися від санкцій і підтримувати російську війну проти України.

У грудні минулого року Британія та Міністерство фінансів США звернули увагу на мережі TGR і Smart. Їх вважають інструментом, що допомагає заможним росіянам обходити санкції. Лондон заявив, що ці структури відмивали гроші для наркоторговців, кримінальних угруповань і російських спецслужб через схему обміну готівки на криптовалюту.

У межах глобальної операції силові структури Британії, США, Франції, Іспанії, Ірландії та інших країн уже затримали 128 осіб. У Британії конфісковано більш як 25 мільйонів фунтів у готівці та криптовалюті. Санкції проти учасників цих мереж США запровадили ще у грудні минулого року. Їхні дії були спрямовані на допомогу російським елітам в обході обмежень після вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

За даними NCA, мережа TGR пов’язана з купівлею контрольного пакета акцій Keremet Bank. Цей банк у Киргизстані перебуває під санкціями США. Міністерство фінансів США заявляло у січні, що продаж пакета акцій був спробою створити хаб для обходу санкцій, який забезпечував російські торговельні операції.

Keremet Bank раніше повідомляв, що оскаржуватиме це рішення.

Британські та американські правоохоронці вважають, що частка у банку належала компанії, пов’язаній з Георгієм Россі, який є громадянином України і перебуває під санкціями США. Слідство вважає, що він очолює TGR. Reuters не змогло з ним зв’язатися.

NCA зазначає, що через Keremet Bank могли проходити транскордонні платежі для компаній, які працюють у російській оборонній, авіаційній та технологічній сферах.

