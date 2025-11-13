Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей Сьогодні 03:14 — Криптовалюта

Альваро Ромільйо, іспанський крипто-інфлюенсер, відомий як CryptoSpain, був затриманий без можливості застави за звинуваченням у шахрайстві.

Внаслідок Ponzi-схеми постраждали 3 000 інвесторів на суму понад $300 млн. Влада конфіскувала 27 розкішних автомобілів, зокрема Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW та Mercedes.

Як все відбувалося

Ромільйо, засновника Madeira Invest Club (MIC), заарештували після того, як правоохоронці виявили сингапурський банківський рахунок з €29 млн ($33,5 млн), який був пов’язаний з його діяльністю.

Суддя Хосе Луїс Калава ухвалив рішення про арешт без права застави, вказавши на ризик, що Ромільйо може втекти з країни.

Передісторія: за що арештували Ромільйо

Іспанські слідчі почали розслідування проти MIC наприкінці 2024 року, коли було подано три скарги на діяльність клубу.

Згідно з даними Громадянської гвардії, MIC заманював інвесторів депозитами від €2000, обіцяючи гарантувати викуп і високі доходи — до 20% річних.

За ці кошти клуб купував контракти на цифрове мистецтво, а також частки в розкішних предметах, таких як яхти, Ferrari та золото.

ці кошти не покривають збитків від шахрайства, яке, за оцінками, завдало потерпілим збитків на суму €260 млн ($300 млн). Втім, це не рекорд: півтора місяці тому у справі «королеви біткоїну» поліція конфіскувала аж $7,3 млрд, про це ми Ромільйо визнав, що намагався відшкодувати інвесторам їхні кошти, повернувши гроші 2 700 людям, однак він робив це готівкою, не маючи документів на підтвердження цих виплат. Відомо, що він також надав допомогу правоохоронцям у вилученні криптоактивів, зокрема конфіскованих автомобілів. ОднакВтім, це не рекорд: півтора місяці тому у справі «королеви біткоїну» поліція конфіскувала аж $7,3 млрд, про це ми писали за поиланням

У суді також стало відомо , що Ромільйо фінансував виборчу кампанію іспанського депутата Європарламенту Альвіса Переса, лідера правої партії SALF, переказавши йому €100 000 готівкою без відповідних документів. Перес тепер під слідством в окремій справі, пов’язаній з фінансуванням цієї кампанії. Розслідування триває, і, якщо його, як і Ромільйо, визнають винними, вони можуть отримати від 9 до 18 (якщо злочин визнають масовим) років ув’язнення.

Ромільйо, за версією слідчих, намагався втекти, коли було виявлено його зв’язки з іноземними банківськими рахунками. Згідно з іспанським законодавством, будь-які внески на вибори понад €25 000 повинні бути зареєстровані в суді, а донати більше €50 000 заборонені. Після цього, на основі даних, які надав Ромільйо, було розпочато додаткове розслідування щодо нелегальних платежів. Це не єдиний крипто-скандал у політиці: так, нещодавно під суд за участь у розповсюдженні шахрайських токенів потрапили навіть Меланія Трамп та Хав’єр Мілей.

