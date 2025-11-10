Крипта чи фондовий ринок: експерти провели справжню битву Вчора 20:02 — Криптовалюта

У кожного інвестора своя стратегія та надання переваги тому чи іншому інструменту для отримання прибутку. Хтось обирає золото, інші — нерухомість чи землю, а треті віддають перевагу криптовалюті та фондовому ринку. Саме два останніх інструменти й стали приводом для обговорення інвесторів під час дискусії, яка відбулася в рамках конференції «Жити на відсотки».

Зазначимо, що формат дискусії відбувся як словесний «батл» (від англ. battle — «битва», «бій»). Кожній зі сторін, які представляли крипту та фондовий ринок, треба було довести, чому варто обирати саме їхній інструмент.

Якщо брати до уваги криптовалюту, то генеральний партнер у фонді Majinx Capital Руслан Линник зазначив, що крипта — один зі способів диверсифікації. Якщо ви вже маєте необхідний досвід та сили, у такому випадку, вже можна збільшувати частку портфеля саме криптовалют.

Окрім того, він наголосив на тому, що такі активи, як біткоїн , взагалі мають занижену вартість і стратегічний вклад. Тому, якщо ви хочете інвестувати в крипту, варто робити ставку саме на перевірені проєкти.

Та чи можна вважати криптовалюту скамом? На це питання відповів підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій — Михайло Пацан. Інвестор навів простий приклад блокчейну, на якому побудована вся інфраструктура. Він зазначив, що саме блокчейн дозволяє замінити банк, а тому в цифровому розумінні крипта вже не є скамом.

Другий аспект, на якому наголошував Пацан, пояснюючи переваги криптовалют, стосується подій 1 жовтня 2025 року, коли у США стався шатдаун.

«Чому 1 жовтня, після оголошення шатдауну, люди розійшлися по домівках і почали масово купувати золото та біткоїн? Чому так сталося? Тому що біткоїн уже сьогодні виконує роль цифрового золота», — зазначив він.

Щодо криптовалюти загалом, то тут Пацан також зупинився на тому, що цей інструмент не може бути скамом, бо його вже зараз купують відомі політики та великі компанії на кшталт BlackRock.

На думку інвестора, на користь криптовалюти говорять дві складові: регуляція та системне прийняття цього активу.

Натомість Микита Гуппал, який має понад вісім років досвіду роботи на фінансових ринках, зокрема два роки — на ринку криптовалют, та спеціалізується на міжнародних ринках капіталу, дей-трейдингу та IPO із загальним супроводом проєктів на понад 8 млн доларів, зазначає, що стикався з багатьма криптопроєктами, які виявилися шахрайськими (заскамилися). Тому для нього головним є захист коштів і прозорість бізнесу.

криптовалюта залишається «сірою зоною» для європейських банків. За словами Гуппала, нині

А що ж стоїть на боці фондового ринку? Адвокат, ютубер, роздрібний інвестор Тарас Гук вважає, що тут головним аргументом на користь інструменту є постійне генерування доходу. Натомість, він повністю і не «відхрестився» від крипти.

«Криптовалюта, безумовно, виконує своє завдання — забезпечує легкий доступ до високоспекулятивного активу. Якщо ви розбираєтеся в ринку крипти та вмієте на ньому заробляти — чудово, продовжуйте. Але якщо ваша мета — інвестування і формування портфеля на перспективу, то крипта — доволі ризикований вибір, адже ніхто не знає, що з нею буде далі. Чому ж акції великих публічних компаній на фондовому ринку мають перевагу над спекулятивними інструментами? Тому що за ними стоїть внутрішня цінність: акції та цінні папери забезпечені активами компаній, вони генерують виручку та приносять прибуток», — пояснив Гук.

Гука підтримав Гуппал, який зазначив, що криптовалюта зростає лише тоді, коли її починають більш прозоро використовувати. Також експерт не розуміє, як йому з біткоїна прорахувати його вартість наперед, щоб мати уявлення, чи зможе він потім на ньому жити в старості.

Наостанок інвестори розповіли про стратегію, яку варто обрати, якщо ви — інвестор, який вклав 1 тис. доларів та вивчав інструмент 100 годин, другий — 10 тис. доларів і вклав тисячу годин, третій — 100 тис. доларів та 5 тис. годин.

Цікаво, що за статистикою, яку надав засновник консалтингової компанії SPE-Consulting, співзасновник криптоаналітичної платформи Cryptoon та модератор дискусії Роман Кушнір, кожні тисячу годин, вкладених у ваш інструмент, збільшують вашу прибутковість на 3%.

Зокрема, якщо брати варіант з 1 тис. доларів та 100 годин аналізу, то тут Гук та Гуппал, які віддають перевагу фондовому ринку, радять звернути увагу на інвестування через ETF на індекси американських технологічних компаній.

Якщо ж звернути увагу на криптовалюту, то Пацан, наприклад, взагалі не радить звертати увагу на високоризикові активи на кшталт мемкоїнів, якщо у вас менше 10 тис. доларів. Інвестуючи в крипту, він радить «обирати біткоїн, ефір та солана і у вас буде гарантовано +25% річних».

