0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ferrari виходить на криптовалютні ринки

Криптовалюта
27
Ferrari виходить на криптовалютні ринки
Ferrari виходить на криптовалютні ринки
Ferrari виходить на криптовалютні ринки для того, щоб залучити молодь за допомогою запланованого нового цифрового токена, який її найбагатші шанувальники зможуть використовувати на аукціоні Ferrari 499P.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Читайте також
За даними агентства, це відбувається після того, як Ferrari, яка також розробляє свій перший електромобіль, почала приймати Bitcoin, Ethereum і USDC для придбання автомобілів у США в 2023 році й розширила цю послугу на Європу минулого року.
Ferrari співпрацює з італійською фінтех-компанією Conio над запуском «Token Ferrari 499P» для членів свого Hyperclub — клубу, що об’єднує 100 найексклюзивніших клієнтів, які захоплюються World Endurance Championship season, — для торгівлі між собою та участі в аукціонах на гоночні моделі.
Дебют заплановано на початок сезону World Endurance Championship season 2027 року.
«Це стосується зміцнення почуття приналежності серед наших найвідданіших клієнтів», — сказав Reuters головний маркетинговий та комерційний директор Енріко Галлієра.
Читайте також
У агентстві розповіли, що токен ще потребує часу, щоб стати реальністю.
Conio подає заявку на отримання ліцензії відповідно до нового регулювання криптовалют Європейського Союзу, але бачить потенціал для зростання.
«Потенціал для розвитку є величезним», — прокоментував головний стратег Conio з фінтех та архітектор проекту Давіде Ралло.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems