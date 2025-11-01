Ferrari виходить на криптовалютні ринки
Ferrari виходить на криптовалютні ринки для того, щоб залучити молодь за допомогою запланованого нового цифрового токена, який її найбагатші шанувальники зможуть використовувати на аукціоні Ferrari 499P.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними агентства, це відбувається після того, як Ferrari, яка також розробляє свій перший електромобіль, почала приймати Bitcoin, Ethereum і USDC для придбання автомобілів у США в 2023 році й розширила цю послугу на Європу минулого року.
Ferrari співпрацює з італійською фінтех-компанією Conio над запуском «Token Ferrari 499P» для членів свого Hyperclub — клубу, що об’єднує 100 найексклюзивніших клієнтів, які захоплюються World Endurance Championship season, — для торгівлі між собою та участі в аукціонах на гоночні моделі.
Дебют заплановано на початок сезону World Endurance Championship season 2027 року.
«Це стосується зміцнення почуття приналежності серед наших найвідданіших клієнтів», — сказав Reuters головний маркетинговий та комерційний директор Енріко Галлієра.
У агентстві розповіли, що токен ще потребує часу, щоб стати реальністю.
Conio подає заявку на отримання ліцензії відповідно до нового регулювання криптовалют Європейського Союзу, але бачить потенціал для зростання.
«Потенціал для розвитку є величезним», — прокоментував головний стратег Conio з фінтех та архітектор проекту Давіде Ралло.
