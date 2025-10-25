ПРОМО Біткойн зазнає тиску, відтік коштів з ETF за 5 днів досяг 1,23 млрд $ - XYZVerse запускає крипто-турнір CS2 з фондом 5,5 млн $ Сьогодні 15:25 — Криптовалюта

Біткойн зазнає тиску, відтік коштів з ETF за 5 днів досяг 1,23 млрд $ - XYZVerse запускає крипто-турнір CS2 з фондом 5,5 млн $

На вартість біткойна вплинули значні вилучення коштів з біржових фондів, які за п’ять днів склали 1,23 млрд доларів. Водночас зростає ажіотаж, оскільки XYZVerse оголошує про великий ігровий турнір з призовим фондом 5,5 млн доларів. Невизначеність і можливості, здається, розгортаються в цифрових активах і розвагах. Що є рушійною силою цих змін?

Біткойн (BTC)

Біткойн торгується в діапазоні від 102789 до 115500 доларів після падіння на 1,12% за минулий тиждень. Це падіння повернуло монету до 10-денного та 100-денного середніх значень близько 109100 доларів, за якими часто стежать спотові трейдери. RSI на рівні 58,4 показує, що енергія ще є, а стохастичний показник 77,47 натякає, що купівля все ще активна, але охолоджується.

Місячне падіння на 2,86% сигналізує про паузу, але 6-місячний приріст на 15,61% підтримує загальний висхідний тренд. Міцна підтримка знаходиться на рівні 96833 доларів, а потім 84122 доларів; втрата першого рівня означатиме падіння приблизно на 6% від середини діапазону, а досягнення другого рівня — падіння приблизно на 17%. MACD знаходиться в позитивній зоні на рівні 262,36, вказуючи на те, що бичачий тиск не зник.

Бикам потрібно закриття вище 115500 доларів, щоб націлитися на 122254 долари. Пробиття цього рівня може спричинити зростання до 134 964 доларів, що додасть від 10% до 22% до поточних рівнів. Нездатність утримати мінімальний рівень діапазону поблизу 102 789 доларів загрожує швидким падінням до рівня підтримки 97 000 доларів. Наразі ціна збалансована, але довгостроковий тренд сприяє поступовому зростанню, якщо покупці незабаром проб’ють рівень 115 000 доларів.

Токени XYZ швидко розпродаються після оголошення про запуск криптовалютної ліги CS2

Ажіотаж навколо XYZVerse досягає нових висот. Після оголошення про запуск криптовалютної ліги Counter-Strike 2 (CS2) з призовим фондом 5,5 мільйона доларів, попередній продаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз зібрано понад 15 мільйонів доларів з 22 мільйонів, які планується залучити.

З 18 етапів із 24 вже завершено 98%, попит перевищує очікування, оскільки інвестори поспішають забезпечити собі розподіл, перш ніж ціни знову піднімуться. Наступний етап підніме ціну з 0,00715 до 0,009295 долара, поступово наближаючись до запланованої ціни лістингу в 0,10 долара.

Е-спорт зустрічається з блокчейном

Майбутня CS2 League стане першим в історії е-спортивним заходом, що працює на криптовалюті, — сміливим експериментом, що поєднує прозорість блокчейну з конкурентними іграми. Десять команд будуть боротися за перемогу, але революційним цей турнір робить те, як у нього інтегровані вболівальники та власники токенів.

За допомогою 100 USDT-пасів глядачі можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні VOD та заробляти цифрові колекційні предмети — все це відстежується та перевіряється в ланцюжку. Кожна дія стає частиною прозорого, незмінного запису змагань.

Вплив на $XYZ

Ця новина викликає помітне зростання зацікавленості в ланцюжку та довіри інвесторів.

Вибуховий приріст популярності: прогнозується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та інших платформах.

на Twitch, YouTube та інших платформах. Розширення екосистеми: тисячі нових геймерів, творців та інвесторів приєднуються до спільноти XYZVerse.

Користь у дії: ліга представляє нові випадки використання $XYZ, від пропусків до управління та винагород.

Сталий ріст: сезон 1 — це лише початок, майбутні турніри вже заплановані.

Зв’язок між токеном і лігою є прямим — кожен матч, кожне голосування, кожна роздача призів проходить через блокчейн, що працює на $XYZ.

Прискорення передпродажу та показники токена

Оскільки передпродаж вступає у фінальну стадію, інвестори усвідомлюють потенційний приріст. З початкової ціни $0,0001 до поточної $0,00715, $XYZ вже продемонстрував експоненціальне зростання на ранній стадії — і може ще запропонувати близько 1300% приросту до лістингу, якщо динаміка збережеться.

Етап $XYZ Ціна Початковий $0.0001 Поточний $0.00715 Наступний $0.009295 Оголошення $0.10

Швидкість продажів відображає зростаючу довіру до XYZVerse. Він створює токенізовану розважальну екосистему, що об’єднує криптоінвесторів, геймерів і творців на одній прозорій платформі.

За межами ажіотажу: побудова стійкої екосистеми

Довгострокова візія XYZVerse полягає в перетворенні простору мем-монет на щось інтерактивне, цікаве та кероване спільнотою.

Власники $XYZ отримують реальні переваги:

Ранній доступ до кіберспортивних подій та турнірів

Винагороди за стейкінг та щедрі айрдропи

Знижки на пропуски

Права управління для впливу на майбутні розробки

Щоб винагородити учасників, команда виділила 10% від загального обсягу (близько 10 мільярдів токенів) для айрдропів спільноти — це одне з найбільших виділень в галузі.

Успіх попереднього продажу XYZVerse показує, що ринок готовий до нового виду криптопроекту — такого, що поєднує розваги, корисність і прозорість.

З огляду на те, що CS2 League привертає увагу всього світу, а передпродаж наближається до завершення, XYZVerse стає серйозним конкурентом як у секторі мемів, так і в ігровому секторі.

Висновок

Відтік коштів з ETF тисне на BTC, але бичачий тренд 2025 року залишається стійким. BTC залишається стабільним. Перший мем-коін для всіх видів спорту XYZVerse (XYZ) поєднує спорт і меми, прагнучи до надзвичайного зростання завдяки розширенню GameFi, що базується на спільноті.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.