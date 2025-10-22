ПАРТНЕРСЬКА Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли попередній передпродаж токенів XYZ понад 15 млн $ на CS2 News Сьогодні 09:14 — Криптовалюта

Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли попередній передпродаж токенів XYZ понад 15 млн $ на CS2 News

Zcash за останні дні зазнав різкого зростання ціни, що викликало новий інтерес до цифрових монет. Водночас передпродаж токенів XYZ побив рекорди, оскільки новини про ігри потрясли ринок. З огляду на швидкий приплив грошей і численні заголовки в ЗМІ, трейдери шукають причини цих змін і тих, хто може отримати від них вигоду.

ZEC торгується поблизу 260 доларів, у межах діапазону 185−288 доларів, який спостерігався протягом усього тижня. Монета майже не змінилася за 7 днів, піднявшись лише на 0,74%, але графік із меншим масштабом показує іншу картину. Стрибок на 395% за 1 місяць і значне зростання на 633% за 6 місяців показують, що покупці все ще домінують у довгостроковій тенденції. Якщо ZEC відновить швидкість, він може протестувати верхню межу в 341 долар, що приблизно на 31% вище сьогоднішнього рівня. Пробиття цієї межі відкриє шлях до 444 доларів, що приблизно на 71% вище.

XYZ Presale демонструє сильний імпульс, оскільки XYZVerse представляє CS2 League

Попит інвесторів на $XYZ різко зріс після того, як XYZVerse оголосив про запуск своєї крипто-ліги Counter-Strike 2.

Майбутній турнір із призовим фондом 5,5 мільйона доларів привернув нову увагу до екосистеми проєкту та підштовхнув передпродаж до нових висот.

Продаж токенів, який зараз перебуває на 18-му етапі з 28, вже завершено на 98%, зібрано понад 15 мільйонів доларів із кінцевої мети в 22 мільйони доларів.

Кожен наступний етап збільшує ціну токена, яка зростає з 0,0001 долара на початку до 0,009295 долара на наступному етапі передпродажу. Планова ціна токена становить 0,10 долара, що майже на 1300% вище за поточну ціну передпродажу, яка становить 0,00715 долара.

Зростання темпів продажів підкреслює зростаючу впевненість у моделі XYZVerse, яка пов’язує кіберспорт, блокчейн та участь фанатів за допомогою єдиного утилітарного токена.

Якщо динаміка збережеться, $XYZ може стати одним з найвидатніших токенів передпродажу року — токеном, створеним не тільки для спекуляцій, але й як паливо, що рухає нову еру кіберспорту в блокчейні.

$XYZ — паливо, що рухає наступне покоління кіберспорту

В основі XYZVerse лежить амбіція об’єднати ігри та криптовалюту в єдине, безперешкодне середовище. $XYZ — це утилітарний двигун, що стоїть за всім цим, забезпечуючи голосування, винагороди та призові фонди, одночасно пов’язуючи гравців, фанатів та блокчейн у режимі реального часу.

Зв’язок між $XYZ і лігою XYZVerse Counter-Strike 2 є прямим. Кожен матч, голосування та розподіл призів відбувається на блокчейні, що працює на базі самого токена.

Ця конструкція на основі блокчейну усуває посередників і робить конкурентну екосистему повністю прозорою — від винагород гравців до залучення вболівальників.

Для власників токенів $XYZ є набагато більшим, ніж просто спекуляція. Власність надає:

Доступ до ексклюзивних турнірів та заходів спільноти

до ексклюзивних турнірів та заходів спільноти Право на винагороди за стейкінг та айрдропи, пов’язані з досягненнями ліги

на винагороди за стейкінг та айрдропи, пов’язані з досягненнями ліги Право голосу щодо карт, участі команд та рішень ліги

щодо карт, участі команд та рішень ліги Ранній доступ до NFT та інтеграції партнерів в екосистемі XYZVerse

Якщо XYZVerse успішно приверне мільйони фанатів Counter-Strike до криптоарени, $XYZ може стати одним з перших активів, які зроблять кіберспорт справді ончейн і справді мейнстрімом.

Три сценарії після лістингу

У міру наближення дебюту Counter-Strike 2 League у 2026 році інтерес ринку до $XYZ продовжує зростати. Аналітики очікують, що попит після лістингу швидко зростатиме, що буде підкріплено розширенням партнерських відносин, залученням фанатів та глобальною видимістю кіберспорту.

Консервативний сценарій: $XYZ стабілізується на рівні 0,12−0,15 долара, що відображає 20−50% приріст у міру поступового нарощування ліквідності. Оптимістичний сценарій: Сильна популярність кіберспорту та лістинг на біржах піднімуть токен до 0,20−0,25 долара, що на 180−250% вище від рівня лістингу. Бульбашковий прорив: Якщо ліга приверне великих спонсорів та увагу мейнстріму, $XYZ може піднятися до 0,30−0,35 долара, забезпечивши до 250−350% зростання після запуску.

Оскільки CS2 League привертає увагу всього світу, XYZVerse швидко завойовує позиції як значна сила як у сфері мемів, так і в ігровій сфері. Якщо поточна траєкторія зростання продовжиться, цей проєкт має потенціал переосмислити вплив, який мем-монета може мати в мінливому ландшафті криптовалютних кіберспортивних змагань.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.