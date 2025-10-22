0 800 307 555
Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли попередній передпродаж токенів XYZ понад 15 млн $ на CS2 News

Криптовалюта
26
Zcash за останні дні зазнав різкого зростання ціни, що викликало новий інтерес до цифрових монет. Водночас передпродаж токенів XYZ побив рекорди, оскільки новини про ігри потрясли ринок. З огляду на швидкий приплив грошей і численні заголовки в ЗМІ, трейдери шукають причини цих змін і тих, хто може отримати від них вигоду.
ZEC торгується поблизу 260 доларів, у межах діапазону 185−288 доларів, який спостерігався протягом усього тижня. Монета майже не змінилася за 7 днів, піднявшись лише на 0,74%, але графік із меншим масштабом показує іншу картину. Стрибок на 395% за 1 місяць і значне зростання на 633% за 6 місяців показують, що покупці все ще домінують у довгостроковій тенденції. Якщо ZEC відновить швидкість, він може протестувати верхню межу в 341 долар, що приблизно на 31% вище сьогоднішнього рівня. Пробиття цієї межі відкриє шлях до 444 доларів, що приблизно на 71% вище.
XYZ Presale демонструє сильний імпульс, оскільки XYZVerse представляє CS2 League
Попит інвесторів на $XYZ різко зріс після того, як XYZVerse оголосив про запуск своєї крипто-ліги Counter-Strike 2.
Майбутній турнір із призовим фондом 5,5 мільйона доларів привернув нову увагу до екосистеми проєкту та підштовхнув передпродаж до нових висот.
Продаж токенів, який зараз перебуває на 18-му етапі з 28, вже завершено на 98%, зібрано понад 15 мільйонів доларів із кінцевої мети в 22 мільйони доларів.
Кожен наступний етап збільшує ціну токена, яка зростає з 0,0001 долара на початку до 0,009295 долара на наступному етапі передпродажу. Планова ціна токена становить 0,10 долара, що майже на 1300% вище за поточну ціну передпродажу, яка становить 0,00715 долара.
Зростання темпів продажів підкреслює зростаючу впевненість у моделі XYZVerse, яка пов’язує кіберспорт, блокчейн та участь фанатів за допомогою єдиного утилітарного токена.
Якщо динаміка збережеться, $XYZ може стати одним з найвидатніших токенів передпродажу року — токеном, створеним не тільки для спекуляцій, але й як паливо, що рухає нову еру кіберспорту в блокчейні.
Приєднуйтесь до XYZVerse до початку наступного раунду
$XYZ — паливо, що рухає наступне покоління кіберспорту
В основі XYZVerse лежить амбіція об’єднати ігри та криптовалюту в єдине, безперешкодне середовище. $XYZ — це утилітарний двигун, що стоїть за всім цим, забезпечуючи голосування, винагороди та призові фонди, одночасно пов’язуючи гравців, фанатів та блокчейн у режимі реального часу.
Зв’язок між $XYZ і лігою XYZVerse Counter-Strike 2 є прямим. Кожен матч, голосування та розподіл призів відбувається на блокчейні, що працює на базі самого токена.
Ця конструкція на основі блокчейну усуває посередників і робить конкурентну екосистему повністю прозорою — від винагород гравців до залучення вболівальників.
Для власників токенів $XYZ є набагато більшим, ніж просто спекуляція. Власність надає:
  • Доступ до ексклюзивних турнірів та заходів спільноти
  • Право на винагороди за стейкінг та айрдропи, пов’язані з досягненнями ліги
  • Право голосу щодо карт, участі команд та рішень ліги
  • Ранній доступ до NFT та інтеграції партнерів в екосистемі XYZVerse
Якщо XYZVerse успішно приверне мільйони фанатів Counter-Strike до криптоарени, $XYZ може стати одним з перших активів, які зроблять кіберспорт справді ончейн і справді мейнстрімом.
Три сценарії після лістингу
У міру наближення дебюту Counter-Strike 2 League у 2026 році інтерес ринку до $XYZ продовжує зростати. Аналітики очікують, що попит після лістингу швидко зростатиме, що буде підкріплено розширенням партнерських відносин, залученням фанатів та глобальною видимістю кіберспорту.
  1. Консервативний сценарій: $XYZ стабілізується на рівні 0,12−0,15 долара, що відображає 20−50% приріст у міру поступового нарощування ліквідності.
  2. Оптимістичний сценарій: Сильна популярність кіберспорту та лістинг на біржах піднімуть токен до 0,20−0,25 долара, що на 180−250% вище від рівня лістингу.
  3. Бульбашковий прорив: Якщо ліга приверне великих спонсорів та увагу мейнстріму, $XYZ може піднятися до 0,30−0,35 долара, забезпечивши до 250−350% зростання після запуску.
Оскільки CS2 League привертає увагу всього світу, XYZVerse швидко завойовує позиції як значна сила як у сфері мемів, так і в ігровій сфері. Якщо поточна траєкторія зростання продовжиться, цей проєкт має потенціал переосмислити вплив, який мем-монета може мати в мінливому ландшафті криптовалютних кіберспортивних змагань.
Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:
https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse
За матеріалами:
xyzverse.io
