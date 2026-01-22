0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міністр фінансів підтвердив плани США щодо створення біткоїн-резерву

Криптовалюта
54
Міністр фінансів підтвердив плани США щодо створення біткоїн-резерву
Міністр фінансів підтвердив плани США щодо створення біткоїн-резерву
Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив стратегічний курс президента Дональда Трампа на формування сприятливого регулювання для цифрових активів і створення державного біткоїн-резерву.
Про це він заявив під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Політика щодо конфіскованих біткоїнів

Говорячи про оновлення щодо стратегічного біткоїн-резерву в США, Бессент повідомив, що урядова політика передбачає припинення продажу конфіскованих біткоїнів та їхнє додавання до резерву цифрових активів країни.
Втім, на питання щодо долі близько 57,5 BTC, конфіскованих у засновників Samourai Wallet, Бессент відмовився відповідати. Нагадаємо, раніше держоргани США запідозрили в продажі конфіскованих біткоїнів Samourai Wallet. Пізніше в Білому домі цю інформацію спростували.

Підготовка законодавства для криптоіндустрії

Політик зазначив, що триває підготовка законодавчої ініціативи для регулювання криптоіндустрії. Адміністрація Трампа прагне «повернути цифрові активи та інновації на територію США», сказав він.
Проте нещодавно ЗМІ повідомляли, що Білий дім може повністю відкликати підтримку законопроєкту про структуру криптовалютного ринку після того, як біржа Coinbase розкритикувала його та вийшла з переговорного процесу.
Нагадаємо, ще у березні 2025 року Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США. Тоді він наголосив, що формування резерву не вимагатиме коштів платників податків, адже ґрунтуватиметься на активах, які вже перебувають у власності федерального уряду.
За матеріалами:
incrypted
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems