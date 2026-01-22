Міністр фінансів підтвердив плани США щодо створення біткоїн-резерву Сьогодні 01:02 — Криптовалюта

Міністр фінансів підтвердив плани США щодо створення біткоїн-резерву

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив стратегічний курс президента Дональда Трампа на формування сприятливого регулювання для цифрових активів і створення державного біткоїн-резерву.

Про це він заявив під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Політика щодо конфіскованих біткоїнів

Говорячи про оновлення щодо стратегічного біткоїн-резерву в США, Бессент повідомив, що урядова політика передбачає припинення продажу конфіскованих біткоїнів та їхнє додавання до резерву цифрових активів країни.

Втім, на питання щодо долі близько 57,5 BTC , конфіскованих у засновників Samourai Wallet, Бессент відмовився відповідати. Нагадаємо, раніше держоргани США запідозрили в продажі конфіскованих біткоїнів Samourai Wallet. Пізніше в Білому домі цю інформацію спростували.

Підготовка законодавства для криптоіндустрії

Політик зазначив, що триває підготовка законодавчої ініціативи для регулювання криптоіндустрії. Адміністрація Трампа прагне «повернути цифрові активи та інновації на територію США», сказав він.

Проте нещодавно ЗМІ повідомляли, що Білий дім може повністю відкликати підтримку законопроєкту про структуру криптовалютного ринку після того, як біржа Coinbase розкритикувала його та вийшла з переговорного процесу.

Нагадаємо, ще у березні 2025 року Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США. Тоді він наголосив, що формування резерву не вимагатиме коштів платників податків, адже ґрунтуватиметься на активах, які вже перебувають у власності федерального уряду.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.