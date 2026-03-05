ПАРТНЕРСЬКА
Моніторинг Scanbit впровадив пошук офлайн криптообмінників по містах України та Європи
Здійснюйте обмін через моніторинг обмінників криптовалют Scanbit, мінімізуйте ризики та шукайте навіть фізичні пункти обміну. Тепер сервіс пропонує ще більше можливостей: вказуйте ваше місто та вибирайте перевірений і надійний офлайн обмінник. Розповідаємо, чому скористатися послугами Scanbit — це точно хороша ідея.
Моніторинги не лише полегшують пошук криптообмінника, а також гарантують вищий рівень надійності та безпеки. Scanbit є абсолютно безплатним і незалежним ресурсом, який допомагає знайти сервіс, якому дійсно можна довірити свої гроші.
Це працює дуже просто. Якщо ви хочете, наприклад, купити USDT за гривні, просто виберіть напрямок обміну (валютну пару), місто та вкажіть суму операції (за бажанням), а інструмент автоматично згенерує рейтинг найкращих обмінників за вашим запитом. Експерти Scanbit ретельно аналізують сервіси перед додаванням їх у списки та сортують за рівнем довіри.
Рейтинг Scanbit: рівні надійності обмінників
Всі додані обмінники гарантовано є перевіреними, але деякі з них є більш рекомендованими, тоді як інші — більш ризикованими. Щоб вам було легше зробити вибір, Scanbit ранжує сервіси на чотири категорії. В основі — критерій надійності.
- Rockstar — чудові відгуки на трастових ресурсах, хороша репутація у криптоспільноті, найвищий рівень захищеності та конфіденційності;
- Надійний — позитивні відгуки користувачів, хороша репутація, надійні алгоритми та високий рівень безпеки;
- Середній — неоднозначні відгуки про якість обслуговування та швидкість роботи, суперечлива репутація;
- Ризиковий — сумнівна репутація, велика кількість незадовільних відгуків, низький рівень надійності.
Деякі обмінники мають позначку «Перевірено» — вони пройшли додаткову перевірку експертами Scanbit, що робить їх більш рекомендованими для вибору. А сервіси з позначкою «Депозит" пропонують функцію безпечного обміну — ви можете отримати компенсацію в тому випадку, якщо обмінник не виконає свої зобов’язання.
Моніторинг дозволяє шукати онлайн обмінники та офлайн обмінні пункти — переконайтеся, що ви вибрали інтернет-банкінг (для обміну онлайн) або готівку (для обміну офлайн). Сьогодні Scanbit підтримує найпопулярніші цифрові та фіатні валюти, і їхній список постійно розширюється.
Команда експертів ретельно перевіряє обмінники на етапі відбору, а також постійно стежить за їхньою діяльністю та сумлінністю. Всі платформи, додані в рейтинги Scanbit, є надійними, а всі дані — актуальними та правдивими.
Рейтинг Scanbit: критерії відбору обмінників
Команда експертів спирається на відгуки реальних користувачів, а також проводить власний експертний аналіз і оцінює обмінні сервіси за 5 основними параметрами:
- Репутація (від 0 до 30 балів) — відгуки користувачів і будь-які згадки в інтернеті;
- Безпека (від 0 до 30 балів) — протоколи захисту даних, політика конфіденційності, юридична реєстрація, страховий депозит на Scanbit;
- Публічність (від 0 до 20 балів) — профілі в Telegram, Facebook, Instagram, Twitter;
- Функціональність (від 0 до 10 балів) — доступні валюти, швидкість обміну, автоматизація, P2P;
- Зручність (від 0 до 10 балів) — інтерфейс, калькулятор, мобільна версія, прозорість комісій.
