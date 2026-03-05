ПАРТНЕРСЬКА Моніторинг Scanbit впровадив пошук офлайн криптообмінників по містах України та Європи Вчора 10:10 — Криптовалюта

Здійснюйте обмін через моніторинг обмінників криптовалют Scanbit, мінімізуйте ризики та шукайте навіть фізичні пункти обміну. Тепер сервіс пропонує ще більше можливостей: вказуйте ваше місто та вибирайте перевірений і надійний офлайн обмінник. Розповідаємо, чому скористатися послугами Scanbit — це точно хороша ідея.

Моніторинги не лише полегшують пошук криптообмінника, а також гарантують вищий рівень надійності та безпеки. Scanbit є абсолютно безплатним і незалежним ресурсом, який допомагає знайти сервіс, якому дійсно можна довірити свої гроші.

Це працює дуже просто. Якщо ви хочете, наприклад, купити USDT за гривні , просто виберіть напрямок обміну (валютну пару), місто та вкажіть суму операції (за бажанням), а інструмент автоматично згенерує рейтинг найкращих обмінників за вашим запитом. Експерти Scanbit ретельно аналізують сервіси перед додаванням їх у списки та сортують за рівнем довіри.

Рейтинг Scanbit: рівні надійності обмінників

Всі додані обмінники гарантовано є перевіреними, але деякі з них є більш рекомендованими, тоді як інші — більш ризикованими. Щоб вам було легше зробити вибір, Scanbit ранжує сервіси на чотири категорії. В основі — критерій надійності.

— чудові відгуки на трастових ресурсах, хороша репутація у криптоспільноті, найвищий рівень захищеності та конфіденційності; Надійний — позитивні відгуки користувачів, хороша репутація, надійні алгоритми та високий рівень безпеки;

— позитивні відгуки користувачів, хороша репутація, надійні алгоритми та високий рівень безпеки; Середній — неоднозначні відгуки про якість обслуговування та швидкість роботи, суперечлива репутація;

— неоднозначні відгуки про якість обслуговування та швидкість роботи, суперечлива репутація; Ризиковий — сумнівна репутація, велика кількість незадовільних відгуків, низький рівень надійності.

Деякі обмінники мають позначку «Перевірено» — вони пройшли додаткову перевірку експертами Scanbit, що робить їх більш рекомендованими для вибору. А сервіси з позначкою «Депозит"‎ пропонують функцію безпечного обміну — ви можете отримати компенсацію в тому випадку, якщо обмінник не виконає свої зобов’язання.

Моніторинг дозволяє шукати онлайн обмінники та офлайн обмінні пункти — переконайтеся, що ви вибрали інтернет-банкінг (для обміну онлайн) або готівку (для обміну офлайн). Сьогодні Scanbit підтримує найпопулярніші цифрові та фіатні валюти, і їхній список постійно розширюється.

Команда експертів ретельно перевіряє обмінники на етапі відбору, а також постійно стежить за їхньою діяльністю та сумлінністю. Всі платформи, додані в рейтинги Scanbit, є надійними, а всі дані — актуальними та правдивими.

Рейтинг Scanbit: критерії відбору обмінників

Команда експертів спирається на відгуки реальних користувачів, а також проводить власний експертний аналіз і оцінює обмінні сервіси за 5 основними параметрами:

