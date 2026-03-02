Morgan Stanley подає заявку на ліцензію трастового банку, орієнтованого на криптовалюту Сьогодні 17:23 — Криптовалюта

Morgan Stanley подає заявку на ліцензію трастового банку, орієнтованого на криптовалюту

Банківська фірма Morgan Stanley подала запит на схвалення створення національного трастового банку, який зосереджуватиметься на цифрових активах, що є кроком до розширення власної криптоінфраструктури.

27 лютого до Управління контролера валютного ринку було подано відповідну заяву. У заяві викладено плани щодо створення нової організації — Національної асоціації цифрового трасту Morgan Stanley. Організація діятиме як федерально ліцензований трастовий банк, що спеціалізується на зберіганні криптовалют та пов’язаних з ними послугах.

Для чого це

Запропонований трастовий банк переважно пропонуватиме зберігання цифрових активів, що зберігаються від імені клієнтів. Він також підтримуватиме такі операції, як купівля, продаж, передача та обмін токенів в рамках інвестиційних портфелів.

У заявці також зазначалося, що трастовий банк сприятиме наданню послуг зі стейкінгу у фідуціарній якості.

Установа буде повністю належати Morgan Stanley Capital Management та інтегрована з ширшими операціями фірми з управління активами.

Клієнтські активи

Підрозділ управління активами Morgan Stanley виявив значні криптовалютні активи серед клієнтів, які наразі залишаються поза платформами фірми. Запропонований трастовий банк дозволить зберігати ці активи в рамках регульованої структури в екосистемі Morgan Stanley, а не через сторонніх постачальників.

Минулого місяця з’явилися повідомлення про плани банку запустити цифровий гаманець, призначений для зберігання криптовалют та токенізованих активів реального світу, включаючи акції приватних компаній. Нещодавні кроки сигналізують про ширший просування в цифрові фінанси. Банк також планує запровадити торгівлю біткойнами, ефіром та Solana через E*Trade у першій половині 2026 року.

Раніше експерт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун переглянув свій негативний прогноз для біткоїна , підвищивши цільовий рівень падіння з $10 000 до приблизно $28 000 після хвилі критики з боку учасників ринку.

Хоча аналітики JPMorgan вважають , що біткоїн поступово зміцнює свої позиції як інвестиційний актив і в довгостроковій перспективі може подорожчати до $266 тис. Ключовим аргументом вони називають зміну співвідношення волатильності між BTC та золотом, що робить криптовалюту привабливішою для інвесторів — навіть попри короткостроковий тиск на ринку.

