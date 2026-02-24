Біткоїн падає все нижче Сьогодні 12:11 — Криптовалюта

Біткоїн падає все нижче

Як пише Bloomberg, у вівторок, 24 лютого, біткоїн продовжив своє падіння і під час торгів в Азії. Ціна знизилася до 62 858 доларів. У лютому цей цифровий актив вже подешевшав більш ніж на 19%.

Біткойн вже втратив понад 19% за місяць і ризикує показати найслабший результат з червня 2022 року, коли ринок пережив хвилю банкрутств у криптоіндустрії.

Нинішнє падіння відбувається на тлі загального зниження інтересу до ризикових інвестицій у світі. Інвесторів занепокоїли плани президента США Дональда Трампа підвищити глобальні мита до 15%, що негативно вплинуло на акції та інші активи з високим ризиком.

«Рішення президента Трампа підвищити глобальні мита до 15% сильно похитнуло ризикові активи, і біткойн рухався разом з ними. Попри розповіді про „цифрове золото“, біткойн продовжує торгуватися як ризиковий актив», — зазначила криптоаналітик BTC Markets Рейчел Лукас.

Раніше експерт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун переглянув свій негативний прогноз для біткоїна , підвищивши цільовий рівень падіння з $10 000 до приблизно $28 000 після хвилі критики з боку учасників ринку.

Але попри короткострокові ризики, JPMorgan бачить позитивні довгострокові перспективи для BTC. Ключовий фактор — зміна ролі біткоїна у порівнянні із золотом.

Аналітики зазначають, що суттєве випередження золота біткоїном із жовтня минулого року, разом зі зростанням волатильності самого золота, зробили BTC привабливішим інструментом у довгостроковому вимірі.

Ще у листопаді минулого року аналітики JPMorgan говорили про потенційне зростання біткоїна до $170 000 протягом 6−12 місяців.

