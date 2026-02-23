Біткоїн показав зниження на 4,8%, зафіксувавши ціну на рівні 64 300 дол. Сьогодні 14:12 — Криптовалюта

Криптовалютний крах, спричинений біткойном, знищив майже 500 мільярдів доларів за тиждень

23 лютого на початку торгів в Азії біткоїн продемонстрував зниження на 4,8%, зафіксувавши ціну на рівні 64 300 доларів. Це найнижчий показник активу з 6 лютого 2026 року.

Про це повідомляє Вloomberg

Одночасно з цим ф’ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 0,8%, а на Nasdaq 100 — на 1%.

Причиною волатильності стали заяви Дональда Трампа про намір підвищити анонсований раніше 10% глобальний тариф до 15%. Попри рішення Верховного суду щодо обмеження надзвичайних повноважень президента, офіційні особи США підтвердили чинність укладених торговельних угод.

«Крипторинок залишається нестабільним, а учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів», — пояснила Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

За даними CoinGecko, протягом останньої доби ринок криптовалют втратив 100 мільярдів доларів. Згідно з даними CoinGecko, лише за останні 24 години криптовалютний ринок втратив ще 100 мільярдів доларів у вартості. Дані Deribit, біржі криптодеривативів, показали, що захист від зниження зосереджений навколо позначки в 60 000 доларів.

Загальні втрати капіталізації ринку цифрових активів з моменту пікових значень перевищили 2 трильйони доларів.

Раніше експерт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун переглянув свій негативний прогноз для біткоїна , підвищивши цільовий рівень падіння з $10 000 до приблизно $28 000 після хвилі критики з боку учасників ринку.

