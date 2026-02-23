0 800 307 555
Біткоїн показав зниження на 4,8%, зафіксувавши ціну на рівні 64 300 дол.

Криптовалюта
Криптовалютний крах, спричинений біткойном, знищив майже 500 мільярдів доларів за тиждень
Криптовалютний крах, спричинений біткойном, знищив майже 500 мільярдів доларів за тиждень
23 лютого на початку торгів в Азії біткоїн продемонстрував зниження на 4,8%, зафіксувавши ціну на рівні 64 300 доларів. Це найнижчий показник активу з 6 лютого 2026 року.
Про це повідомляє Вloomberg.
Одночасно з цим ф’ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 0,8%, а на Nasdaq 100 — на 1%.
Причиною волатильності стали заяви Дональда Трампа про намір підвищити анонсований раніше 10% глобальний тариф до 15%. Попри рішення Верховного суду щодо обмеження надзвичайних повноважень президента, офіційні особи США підтвердили чинність укладених торговельних угод.
«Крипторинок залишається нестабільним, а учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів», — пояснила Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.
За даними CoinGecko, протягом останньої доби ринок криптовалют втратив 100 мільярдів доларів. Згідно з даними CoinGecko, лише за останні 24 години криптовалютний ринок втратив ще 100 мільярдів доларів у вартості. Дані Deribit, біржі криптодеривативів, показали, що захист від зниження зосереджений навколо позначки в 60 000 доларів.
Загальні втрати капіталізації ринку цифрових активів з моменту пікових значень перевищили 2 трильйони доларів.
Раніше експерт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун переглянув свій негативний прогноз для біткоїна, підвищивши цільовий рівень падіння з $10 000 до приблизно $28 000 після хвилі критики з боку учасників ринку.
Криптовалюта
