Аналітик змінив свій прогноз щодо падіння біткоїна до $10 000
Експерт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун переглянув свій негативний прогноз для біткоїна, підвищивши цільовий рівень падіння з $10 000 до приблизно $28 000 після хвилі критики з боку учасників ринку.
Читайте також
Нагадаємо, раніше експерт заявляв, що перша криптовалюта може впасти до $10 000 вже у 2026 році. Він пояснював це можливим завершенням ринкового циклу та макроекономічними ризиками:
- пробиття 200-денної ковзної середньої у 2025 році;
- подальший відскок у 2026 році;
- утримання ціни нижче $100 000 як сигнал зміни фази ринку.
МакГлоун назвав ситуацію «перевіркою на міцність» для крипторинку та попереджав, що падіння може бути пов’язане із ширшими економічними проблемами і може стати «сигналом про наступну рецесію».
Читайте також
Він також вказував на перегрітість традиційних ринків, зокрема через близькість співвідношення капіталізації фондового ринку США до ВВП до історичних максимумів.
Раніше ми писали: аналітики JPMorgan вважають, що біткоїн поступово зміцнює свої позиції як інвестиційний актив і в довгостроковій перспективі може подорожчати до $266 000. Ключовим аргументом вони називають зміну співвідношення волатильності між BTC та золотом, що робить криптовалюту привабливішою для інвесторів — навіть попри короткостроковий тиск на ринку.
За словами аналітиків на чолі з керуючим директором JPMorgan Ніколаосом Панігірцоглу, крипторинок зазнав нового тиску протягом останнього тижня. Це пов’язано з ослабленням ризикових активів, зокрема технологічних акцій, а також корекцією традиційних захисних інструментів — золота й срібла.
Ще у листопаді минулого року аналітики JPMorgan говорили про потенційне зростання біткоїна до $170 000 протягом 6−12 місяців. Нинішня оцінка значно вища, однак вона відображає довший горизонт і перегляд прогнозів після того, як банк підвищив власну довгострокову цільову ціну на золото до $8 000−8 500 за унцію.
Поділитися новиною
Також за темою