Аналітик змінив свій прогноз щодо падіння біткоїна до $10 000 Сьогодні 13:23 — Криптовалюта

Криптовалютний крах, спричинений біткойном, знищив майже 500 мільярдів доларів за тиждень

Експерт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун переглянув свій негативний прогноз для біткоїна, підвищивши цільовий рівень падіння з $10 000 до приблизно $28 000 після хвилі критики з боку учасників ринку.

Нагадаємо, раніше експерт заявляв, що перша криптовалюта може впасти до $10 000 вже у 2026 році. Він пояснював це можливим завершенням ринкового циклу та макроекономічними ризиками:

пробиття 200-денної ковзної середньої у 2025 році;

подальший відскок у 2026 році;

утримання ціни нижче $100 000 як сигнал зміни фази ринку.

МакГлоун назвав ситуацію «перевіркою на міцність» для крипторинку та попереджав, що падіння може бути пов’язане із ширшими економічними проблемами і може стати «сигналом про наступну рецесію».

Читайте також Аналітики назвали ТОП-10 криптовалют січня

Він також вказував на перегрітість традиційних ринків, зокрема через близькість співвідношення капіталізації фондового ринку США до ВВП до історичних максимумів.

Раніше ми писали: аналітики JPMorgan вважають , що біткоїн поступово зміцнює свої позиції як інвестиційний актив і в довгостроковій перспективі може подорожчати до $266 000. Ключовим аргументом вони називають зміну співвідношення волатильності між BTC та золотом, що робить криптовалюту привабливішою для інвесторів — навіть попри короткостроковий тиск на ринку.

За словами аналітиків на чолі з керуючим директором JPMorgan Ніколаосом Панігірцоглу, крипторинок зазнав нового тиску протягом останнього тижня. Це пов’язано з ослабленням ризикових активів, зокрема технологічних акцій, а також корекцією традиційних захисних інструментів — золота й срібла.

Ще у листопаді минулого року аналітики JPMorgan говорили про потенційне зростання біткоїна до $170 000 протягом 6−12 місяців. Нинішня оцінка значно вища, однак вона відображає довший горизонт і перегляд прогнозів після того, як банк підвищив власну довгострокову цільову ціну на золото до $8 000−8 500 за унцію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.