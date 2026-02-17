Аналітики назвали ТОП-10 криптовалют січня Сьогодні 02:21 — Криптовалюта

BTC продовжує домінувати на ринку криптовалют

Світовий крипторинок продовжує перебувати під тиском макроекономічних ризиків та політичної невизначеності. У січні загальна капіталізація цифрових активів зменшилася ще на 1% у місячному вимірі. Це вже четвертий місяць поспіль із негативною динамікою — вперше з 2021 року.

Про це йдеться у щомісячному огляді крипторинку за січень 2026 року від криптовалютної біржі Binance

На настрої інвесторів впливають дискусії щодо можливих торговельних тарифів, ризик шатдауну уряду США та очікування щодо нового керівництва Федеральної резервної системи. На останньому засіданні ФРС залишила базову ставку без змін.

Аналітика січня та прогноз на лютий

Як зазначають аналітики, у січні 2026 року ринки рухалися під впливом макроневизначеності: зростали прибутковості держоблігацій, долар США слабшав, а євро та єна зміцнювалися — зокрема через торговельні ризики в США, обережну реакцію ФРС на інфляцію та конкуренцію за капітал.

Bitcoin залишався волатильним, а сукупний обсяг торгів на крипторинку опустився до найнижчого рівня з жовтня 2024 року.

Домінування BTC на ринку становить 59,1% і не змінилося за місяць.

Частка Ethereum знизилася до 11,8%, що свідчить про відсутність вираженої ротації капіталу та збереження концентрації в найбільших активах в умовах обмеженої ліквідності.

Крім того, ринок альткоїнів став більш «top-heavy»: частка активів поза топ-10 скоротилася приблизно до 7,1%.

Також аналітики фіксують, що криптокартки набирають обертів: у грудні 2025 року обсяг витрат за такими картками сягнув приблизно $116 млн на місяць, а це більш ніж у п’ять разів перевищує показники початку року.

Аналітики зазначають, що лютий може бути особливо чутливим до коливань через сезонний фактор періоду до та після Китайського Нового року. Після чотирьох місяців спаду інвестори очікують більш чітких сигналів щодо ключових макроекономічних факторів.

Динаміка топ-10 криптовалют у січні

За підсумками місяця, кажуть експерти Binance, більшість великих криптоактивів показали зниження. Результати розташувалися в порядку спадання:

TRX (+3,1%) — найкраща динаміка серед топ-10 на тлі розвитку екосистеми: інвестиції $8 млн у River та відновлена увага до стейблкоїн-інфраструктури Tron;

BNB (+0,2%) — відносна стабільність; настрої підтримували подання Grayscale заявки на спотовий ETF попри змішані ринкові умови;

BTC (−2,5%) — упродовж місяця ціна піднімалася до $98 тис., після чого відкотилася й знайшла підтримку в нижньому-середньому діапазоні $80 тис., завершивши період із помірним зниженням;

XRP (−2,7%) — зниження на тлі відтоків із XRP-ETF 7 та 20 січня, що перервали серію понад 35 днів поспіль притоків;

BCH (−3,5%) — зниження синхронно з ширшим ринком;

ADA (−4,9%) — просіла разом із ширшим ринком у ризикових активах. DOGE (−5,8%) — зниження на тлі запуску цього місяця третього спотового DOGE-ETF від 21Shares;

SOL (−6,2%) — зниження; водночас притоки в SOL-ETF продовжували випереджати ETH;

ETH (−6,2%) — зниження; вхідна черга валідаторів Ethereum залишалася значно більшою за вихідну, що сигналізує про стійкий попит на стейкінг;

LINK (−8,6%) — найгірша динаміка в групі; Chainlink розширив Data Streams для активів TradFi, що допомагає закривати цінові розриви під час премаркет-годин для акцій США та ETF.

