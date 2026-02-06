0 800 307 555
Біткоїн оновив 16-місячний мінімум — причини

За тиждень біткоїн подешевшав приблизно на 15%
У п’ятницю біткоїн частково відіграв падіння після того, як опускався до рівня близько 60 тис. доларів — мінімуму за 16 місяців. Після цього ціна зросла на 3,3% — до 65 198,20 доларів.
Про це пише Reuters.
Втім, навіть із цим відскоком біткоїн залишається на найнижчих рівнях із жовтня 2024 року — періоду до перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, під час яких він публічно заявляв про підтримку криптовалют

Чому біткоїн впав

Головна причина — глобальний розпродаж технологічних акцій. Інвестори почали масово виходити з ризикованих активів, і криптовалюти опинилися серед перших під ударом.
Аналітики говорять про швидке згортання великих спекулятивних ставок. Ті, хто заходив у ринок із великим кредитним плечем, були змушені продавати активи, коли ціни пішли вниз.

Крипторинок втрачає трильйони

За даними CoinGecko, з початку жовтня загальна капіталізація крипторинку скоротилася майже на 2 трлн доларів — із піку в 4,379 трл. Лише за останній місяць ринок втратив понад 1 трлн доларів.
За тиждень біткоїн подешевшав приблизно на 15%, а з початку року — на 26%. «Ефіріум» за тиждень втратив близько 16%, а його падіння з початку року сягнуло майже 36%.
«Очевидно, що криптовалютний ринок зараз перебуває в режимі повної капітуляції. Якщо судити з попередніх циклів, то це вже не короткострокова корекція, а радше перехід від розподілу до перезавантаження, а це зазвичай триває місяці, а не тижні», — сказав Нік Пакрін, інвестиційний аналітик і співзасновник Coin Bureau.

Біткоїн і технологічний сектор рухаються разом

Останнім часом курс біткоїна тісно пов’язаний із динамікою технологічних компаній. Аналітики кажуть: коли ринки росли на хвилі інтересу до штучного інтелекту, дорожчала й крипта. Коли ж інвестори почали фіксувати прибутки та знижувати ризики — падіння зачепило і біткоїн.
На цьому фоні інвестори переглядають уявлення про «безпечність» криптовалют, так само як раніше — щодо золота і срібла.
«Повернення біткоїна до $60 000 — це не вмирання криптовалюти, це рахунок, який має бути сплачений казначейськими облігаціями та фондами, які розглядали біткоїн як односторонній актив без реального контролю ризиків», — зазначає співзасновник Гонконгської асоціації Web3 Джошуа Чу.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році з криптопроєктів викрали понад $4 млрд.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
