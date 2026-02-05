У 2025 році з криптопроєктів викрали понад $4 млрд — звіт Сьогодні 04:29 — Криптовалюта

Ethereum та біткоїн – найбільш атаковані криптозлочинцями мережі

У 2025 році втрати від зломів у криптоіндустрії різко зросли, хоча кількість самих атак майже не змінилася. Хакери діяли швидше, агресивніше й використовували складніші схеми відмивання коштів.

Рекордні втрати при майже тій самій кількості атак

$4,04 млрд — у 2,1 раза більше, ніж у 2024 році ($1,94 млрд). При цьому кількість інцидентів зросла лише на 4%. Понад третину всіх втрат забезпечив один злом — атака на Bybit на $1,46 млрд. За даними Global Ledger, у 2025 році зловмисники викрали, ніж у 2024 році ($1,94 млрд). При цьому кількість інцидентів зросла лише на 4%. Понад третину всіх втрат забезпечив один злом — атака на Bybit на $1,46 млрд.

Хакери діють швидше

У другому півріччі кошти починали рухатися вже через дві секунди після зламу — удвічі швидше, ніж на початку року. У 76% випадків гроші переводили ще до офіційних повідомлень про інцидент, а в другій половині року — вже у 84,6% випадків.

У середньому хакери випереджали публічні звіти більш ніж на 11 годин, тоді як раніше цей розрив перевищував 23 години.

Відмивання коштів стало повільнішим, але складнішим

Попри швидкий вивід коштів, саме відмивання затягнулося. У другому півріччі цей процес займав у середньому 10,6 дня проти восьми днів на початку року. Майже у 99% випадків використовували багатоступеневі схеми з міксерами, кросчейн-мостами, DEX і некастодіальними гаманцями.

Читайте також Відмивання коштів у криптовалютах зросло у 8 разів

Tornado Cash знову став ключовим інструментом

Міксер Tornado Cash застосовували у 41,6% усіх зломів. У другому півріччі його частка різко зросла — до 74,3%. Після скасування санкцій у січні 2025 року сервіс став активніше використовуватися для відмивання коштів.

За рік Tornado Cash отримав понад $2,05 млрд в Ethereum, з яких близько $655 млн мали високий рівень ризику. Також зросла частка коштів, які після міксера надходили на централізовані біржі.

КНДР, біржі та блокчейни з найбільшими втратами

За оцінками, хакери, пов’язані з КНДР, відповідальні майже за $1,89 млрд втрат — це близько 47% усіх збитків 2025 року. Основною ціллю стали централізовані біржі, які втратили $1,85 млрд.

Найбільш атакованою мережею залишився Ethereum — $2,44 млрд втрат, далі йдуть далі йдуть біткоїн ($456 млн) і Solana ($446 млн).

Також у звіті зазначається, що майже половина викрадених коштів ($1,97 млрд) досі не рухається. Заморожено $384,8 млн, а повернуто лише $263,2 млн — це близько 6,5% від загальних втрат.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.