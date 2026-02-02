Біткоїн впав нижче $80 000
Американські спотові біржові торги біткоїном закінчили січень у мінусі. За останній тиждень місяця інвестори вивели з них близько 1,49 млрд доларів. Відтік коштів збігся зі зниженням ціни біткоїна.
Найбільші продажі — наприкінці місяця
Найсильніший тиск на фонди припав на останні дні тижня:
- у середу з ETF вивели 818 млн доларів — це найбільший одноденний відтік у 2026 році;
- у четвер інвестори забрали ще 510 млн доларів;
- з вівторка до п’ятниці відтік фіксувався щодня;
- єдиний невеликий приплив — 7 млн доларів — був у понеділок.
Січень став одним із найгірших місяців для біткоїн-ETF
Через відтік останнього тижня загальний чистий результат ETF у січні сягнув близько 1,6 млрд доларів мінусу. Це третій найбільший місячний розпродаж в історії біткоїн-ETF.
Водночас початок року виглядав зовсім інакше: за перші два торгові дні 2026 року фонди залучили понад 1,16 млрд доларів. Тоді аналітики Bloomberg ETF говорили, що біткоїн-ETF «увійшли в рік як лев».
Падіння ціни біткоїна посилило відтік
Відтік коштів збігся зі зниженням ціни біткоїна. У суботу BTC вперше з квітня минулого року опустився нижче 80 000 доларів.
Наразі біткоїн торгується близько 76 тис. доларів. На тлі падіння ціни BTC короткочасно опускався нижче середньої ціни купівлі компанії MicroStrategy — 76 037 доларів за монету. Таке трапилося вперше з жовтня 2023 року.
Інвестори зменшують ризики
Синхронні продажі біткоїн- та ефіріум-ETF свідчать, що великі інвестори не переходять між криптоактивами, а загалом скорочують свою присутність у криптовалютах.
Це відрізняється від початку січня, коли приплив коштів в Ethereum часто компенсував слабкість біткоїна.
Настрої інвесторів погіршилися через низку зовнішніх факторів:
- призначення Кевіна Ворша новим головою Федеральної резервної системи США ринки сприйняли як негативний сигнал для ризикованих активів;
- геополітичну напругу, зокрема повідомлення про вибух в іранському порту Бандар-Аббас;
- короткочасне припинення роботи уряду США.
Усе це підштовхнуло інвесторів до більш обережної поведінки.
