Біткоїн впав нижче $80 000

Відтік коштів відбувається після того, як ціна біткоїну в суботу впала нижче 80 тис. доларів вперше з квітня минулого року

Американські спотові біржові торги біткоїном закінчили січень у мінусі. За останній тиждень місяця інвестори вивели з них близько 1,49 млрд доларів. Відтік коштів збігся зі зниженням ціни біткоїна.

Про це свідчать дані SoSoValue, пише The Block.

Найбільші продажі — наприкінці місяця

Найсильніший тиск на фонди припав на останні дні тижня:

у середу з ETF вивели 818 млн доларів — це найбільший одноденний відтік у 2026 році;

у четвер інвестори забрали ще 510 млн доларів;

з вівторка до п’ятниці відтік фіксувався щодня;

єдиний невеликий приплив — 7 млн доларів — був у понеділок.

Січень став одним із найгірших місяців для біткоїн-ETF

Через відтік останнього тижня загальний чистий результат ETF у січні сягнув близько 1,6 млрд доларів мінусу. Це третій найбільший місячний розпродаж в історії біткоїн-ETF.

Водночас початок року виглядав зовсім інакше: за перші два торгові дні 2026 року фонди залучили понад 1,16 млрд доларів. Тоді аналітики Bloomberg ETF говорили, що біткоїн-ETF «увійшли в рік як лев».

Падіння ціни біткоїна посилило відтік

нижче 80 000 доларів. Відтік коштів збігся зі зниженням ціни біткоїна. У суботу BTC вперше з квітня минулого року опустився

Наразі біткоїн торгується близько 76 тис. доларів. На тлі падіння ціни BTC короткочасно опускався нижче середньої ціни купівлі компанії MicroStrategy — 76 037 доларів за монету. Таке трапилося вперше з жовтня 2023 року.

Інвестори зменшують ризики

Синхронні продажі біткоїн- та ефіріум-ETF свідчать, що великі інвестори не переходять між криптоактивами, а загалом скорочують свою присутність у криптовалютах.

Це відрізняється від початку січня, коли приплив коштів в Ethereum часто компенсував слабкість біткоїна.

Настрої інвесторів погіршилися через низку зовнішніх факторів:

призначення Кевіна Ворша новим головою Федеральної резервної системи США ринки сприйняли як негативний сигнал для ризикованих активів;

геополітичну напругу, зокрема повідомлення про вибух в іранському порту Бандар-Аббас;

короткочасне припинення роботи уряду США.

Усе це підштовхнуло інвесторів до більш обережної поведінки.

