BlackRock назвала ключові інвестиційні тренди 2026 року Сьогодні 05:40 — Криптовалюта

BlackRock - це одна з найбільших інвестиційних компаній світу

Інвесткомпанія BlackRock оприлюднила прогноз на 2026 рік, у якому визначила токенізацію активів і масштабування інфраструктури для штучного інтелекту як головні драйвери ринку. Окремо компанія відзначає стрімке зростання інституційного інтересу до біткоїна через біржові інвестиційні продукти.

Токенізація та стейблкоїни змінюють фокус крипторинку

Аналітики BlackRock звертають увагу на активне зростання ринку стейблкоїнів і токенізованих активів. За їхніми оцінками, обсяги транзакцій у стейблкоїнах уже перевищують обсяги спотової торгівлі криптовалютами. Це свідчить про поступовий перехід від спекулятивного трейдингу до використання цифрових активів для платежів і фінансових розрахунків.

Ключовою мережею для токенізації BlackRock називає Ethereum — на неї припадає понад 65% усіх токенізованих активів. У компанії вважають, що це закріплює Ethereum як базову інфраструктуру для розвитку цифрових фінансових продуктів.

Розширення токенізації на нові класи активів

Стейблкоїни в BlackRock розглядають як один із форматів токенізації, де базовим активом виступає фіатна валюта. Водночас компанія прогнозує подальше поширення токенізації на інші класи активів — зокрема облігації та сировинні товари. Це, на думку аналітиків, має підвищити ліквідність і доступність інвестицій як для інституційних, так і для роздрібних інвесторів.

Інституційний попит на біткоїн б’є рекорди

BlackRock також фіксує безпрецедентний інтерес до біткоїна з боку великих інвесторів. ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) залучив $70 млрд активів під управлінням за 341 торговий день, встановивши новий рекорд для ринку.

У компанії наголошують, що такі тематичні напрями, як криптоактиви та штучний інтелект, поступово стають повноцінними складовими інвестиційних портфелів, а не тимчасовими ринковими трендами.

Крипто та ШІ як єдиний інвестсегмент

Загалом прогноз BlackRock свідчить про формування взаємопов’язаного інвестиційного простору, де розвиток крипторинку та технологій ШІ підсилюють одне одного. Ключову роль у цьому процесі відіграватимуть інфраструктурні рішення та подальша токенізація фінансових активів.

