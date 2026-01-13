X запустить «розумні тікери» з курсами криптовалют і акцій Сьогодні 03:33 — Криптовалюта

Команда X працює над функцією Smart Cashtags. Вона дозволить прив’язувати тікери криптовалют і акцій у постах до актуальних ринкових даних, повідомив керівник з продукту платформи Нікіта Бір.

«X — найкраще джерело фінансових новин: сотні мільярдів доларів інвестують на основі того, що люди читають тут», — написав він.

Після натискання на «розумний кештег» відкриється сторінка з котируваннями, графіком курсу та стрічкою постів зі згадуванням активу. У деяких випадках токени ідентифікуватимуться за адресою смартконтракту.

Запуск функції заплановано на лютий. За словами Біра, зараз компанія аналізує відгуки спільноти.

Топменеджер також натякнув на можливе впровадження трейдингу. Очікується, що укладати угоди можна буде через підключені некастодіальні гаманці або віджети централізованих бірж.

У червні колишня очільниця X Лінда Яккаріно анонсувала появу в застосунку інструментів для трейдингу та інвестицій, але вже за місяць залишила компанію.

Ілон Маск також неодноразово заявляв про плани перетворити платформу на фінансове «суперзастосунок», не виключаючи інтеграцію криптовалют.

Наприкінці 2023 року мільярдер розповідав, що компанія очікує отримання ліцензій для запуску платіжного сервісу до середини 2024 року, однак на момент написання матеріалу сервіс так і не запрацював.

