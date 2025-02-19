Соцмережа Х підвищила ціну на підписку Premium+ після виходу Grok 3 — Finance.ua

Соцмережа Х підвищила ціну на підписку Premium+ після виходу Grok 3 Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Соцмережа Х підвищила ціну на підписку Premium+ після виходу Grok 3

Соцмережа Х значно підвищила ціну на підписку Premium+ після виходу нової версії штучного інтелекту Grok 3.

Про це повідомляє TechCrunch.

Тепер щомісячна вартість Premium+ у США зросла до $50, а річна — до $350. Це вже друге підвищення за останні кілька місяців: у грудні ціна зросла з $16 до $22 на місяць. Новий тариф став удвічі дорожчим за попередній.

Деякі можливості Grok 3 винесли в окремий план SuperGrok, доступний у спеціальному додатку Grok. Через це користувачі підписки Premium+ отримають лише частину функцій, зокрема «глибокий пошук» та «обґрунтування».

Нагадаємо, компанія штучного інтелекту Ілона Маска випустила свою останню флагманську модель штучного інтелекту Grok 3 — відповідь xAI на моделі міркування OpenAI та китайської DeepSeek, яку просувають як «страшно розумний ШІ».

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