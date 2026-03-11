Польща посилює контроль за криптовалютами: підписано новий закон Сьогодні 12:03 — Криптовалюта

Польща посилює контроль за криптовалютами: підписано новий закон

Президент Польщі підписав поправки до закону про обмін податковою інформацією з іншими країнами. Нові положення передбачають, зокрема, обов’язкову звітність щодо операцій на ринку криптовалют.

Як пише InPoland.net.pl, документ встановлює нові вимоги для постачальників криптовалютних послуг, зокрема щодо збору та перевірки даних клієнтів.

Згідно із законом, компанії, що працюють на криптовалютному ринку, повинні збирати та перевіряти інформацію про своїх клієнтів. Передусім йдеться про ідентифікаційні дані користувачів і їхню податкову резидентність.

Крім цього, такі організації будуть зобов’язані повідомляти про деталі транзакцій клієнтів.

Які операції підпадатимуть під звітність

Нові правила поширюються на кілька типів операцій із криптоактивами. До звітних транзакцій належать:

обмін криптоактивів на традиційні валюти та навпаки;

операції обміну між різними криптовалютами;

перекази коштів;

оплата товарів і послуг із використанням криптовалюти.

Отриману інформацію буде передано голові Національної податкової адміністрації. Дані стосуватимуться криптоактивів, які можна використовувати як для платежів, так і для інвестиційних цілей.

Кого стосуватимуться нові правила

Поправка запроваджує зобов’язання щодо звітності для постачальників послуг криптовалюти. Це стосується як організацій, що працюють у Європейському Союзі, так і тих, що базуються за його межами, якщо вони обслуговують клієнтів, які є податковими резидентами ЄС.

Оператори, яким згідно з регламентом ЄС не потрібні спеціальні дозволи MiCA, також будуть зобов’язані звітувати. У таких випадках вони повинні будуть зареєструвати свою діяльність в країні Європейського Союзу.

Нові правила також стосуються системи автоматичного обміну податковою інформацією між країнами. Закон передбачає передачу даних у контексті так званого вирівнювального податку.

Цей механізм покликаний забезпечити оподаткування великих груп компаній — як міжнародних, так і вітчизняних — за ефективною ставкою щонайменше 15%.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії:

ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад акцій);

ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад USDT);

всі інші криптоактиви.

Оподаткування:

з 1 січня по 31 грудня 2026 року: 5% + 5% з прибутку, а також курсова різниця на виручку від продажу крипти;

з 1 січня 2027 року: 18% + 5% + курсова різниця на прибуток від продажу криптовалюти (різниця між ціною купівлі та продажу).

У законопроєкті не визначено, який саме державний орган отримає регуляторні повноваження. Серед основних варіантів — Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.