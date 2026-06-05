Ринок біткоїна переживає «масову зміну власників» 05.06.2026, 00:48 — Криптовалюта

Біткоїн

Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу заявив, що поточна фаза ринку біткоїна нагадує «масову зміну власників» активу.

За його словами, попри рекордний попит з боку інституційних інвесторів та ETF, ціна першої криптовалюти повернулася до рівнів, на яких торгувалася понад рік тому, що може свідчити про надзвичайно сильний тиск продавців.

Деталі

«Історично ведмежі ринки завершувалися лише після того, як ціна опускалася нижче реалізованої вартості. Я вважав, що повернення до цього рівня буде малоймовірним з огляду на приплив коштів до ETF та те, що Strategy майже не продає свої біткоїни. Але поточна цінова динаміка свідчить про незвично сильний тиск продажів», — написав він.

Експерт навів кілька показових цифр. З початку 2023 року компанія Strategy придбала 711 206 BTC та продала лише 32 BTC. Водночас з березня 2024 року спотові біткоїн-ETF акумулювали 509 102 BTC, а Strategy за цей же період придбала ще 650 706 BTC.

«Було поглинуто 1 240 808 BTC, але ціна повернулася до того ж рівня», — зазначив Джу.

Для порівняння, за його оцінкою, резерви криптобірж становлять близько 2,7 млн BTC, а запаси біткоїнів, які приписують Сатоші Накамото, оцінюють приблизно в 1 млн BTC.

Ринок змінюється

Коментарі CEO CryptoQuant з’явилися після того, як аналітики компанії повідомили про зростання частки біткоїна у збитку до 40,6%. За їхніми словами, з 2015 року кожне велике циклічне дно формувалося після тестування довгострокової спадної трендової лінії цього показника.

У CryptoQuant підкреслили, що ринок поступово дорослішає, а дедалі більша частка пропозиції переходить до довгострокових власників, ETF та інституційних інвесторів. Водночас поточне значення індикатора ще не досягло рівнів, які історично відповідали максимальним можливостям для накопичення.

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Нові оцінки CryptoQuant з’явилися на тлі затяжної слабкості крипторинку. Наприкінці травня біткоїн випав із топ-10 найбільших активів світу за капіталізацією, поступившись позиціями технологічним компаніям і дорогоцінним металам.

На момент підготовки тексту актив торгується на рівні $64 148, згідно з TradingView

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