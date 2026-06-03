Кінець традиційних брокерів? Як нові біржі очолюють ринок акцій та золота Сьогодні 12:48 — Криптовалюта

Кінець традиційних брокерів? Як нові біржі очолюють ринок акцій та золота

Криптобіржі вже давно перестали бути лише майданчиком для торгівлі Bitcoin та Ethereum. Сьогодні користувачі можуть працювати з криптовалютою, золотом, акціями та іншими активами в межах одного рахунку. Чому це стає новою нормою, як змінюється ринок і чому трейдери дедалі частіше обирають золото — про це розповів директор з маркетингу криптобіржі Bitget Ігнасіо Агірре Франко у новому відео для Finance.ua.

Актуальність універсальної біржі

За словами Ігнасіо Агірре Франко, розвиток крипторинку логічно і природно призвів до появи універсальних платформ, де зібрані різні типи активів.

Він пояснює, що користувачі сьогодні не обмежуються лише криптовалютою. Багато з них одночасно цікавляться золотом, нафтою та іншими інструментами. Раніше для цього доводилося використовувати кілька бірж і брокерів, що створювало складні та повільні фінансові процеси.

Тому, як зазначає представник Bitget, ідея універсальної біржі стала відповіддю на реальну поведінку трейдерів — їм потрібен один зручний доступ до різних ринків без зайвих операційних бар’єрів.

Ігнасіо Агірре Франко підкреслює, що сучасні платформи — це вже не просто місце для купівлі та продажу активів. До них додаються інструменти на кшталт штучного інтелекту та нових фінансових продуктів, які спрощують роботу трейдерів.

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За його словами, користувачі не хочуть витрачати час на перемикання між різними сервісами. Вони очікують, що все буде доступно в одному середовищі — від криптовалют до традиційних інструментів.

Чому трейдери переходять у золото

Окремо в інтерв’ю обговорюється зростання інтересу до золота. Як пояснює експерт, трейдери не «перемикаються» між активами в класичному сенсі — вони просто отримують доступ до ширшого набору інструментів.

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Фактично йдеться про зближення традиційних фінансів і крипторинку. Користувачі можуть працювати з різними активами в одному акаунті, без потреби відкривати окремі рахунки чи проходити складні банківські процедури.

У розмові також згадується, що загальний обсяг торгів такими інструментами вже перевищив 10 мільярдів доларів.

СМО Bitget зазначає, що це стало можливим не через зміну поведінки користувачів, а через усунення технічних бар’єрів. Раніше трейдерам доводилося конвертувати активи, користуватися банками та платити додаткові комісії. Тепер ці процеси спрощені завдяки використанню USDT і єдиного доступу до різних ринків.

Навіщо сучасним криптотрейдерам потрібні захисні активи, а також про аналіз та копіювання угод успішних гравців — дивіться у відео за посиланням:

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