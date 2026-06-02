Аналітики назвали найбільш волатильні криптоактиви 2025 та 2026 років 02.06.2026, 00:13 — Криптовалюта

Волатильність ринку

Криптовалютний ринок у 2025 році та в перші місяці 2026 року продовжив демонструвати високу волатильність, йдеться в новому звіті аналітиків CoinGecko. Така ситуація спостерігається попри зростання інституційної участі та поступове дорослішання галузі.

Згідно з дослідженням, найрізкіші цінові рухи спостерігалися в секторах анонімності, біржової інфраструктури та штучного інтелекту.

Аналітики вивчили динаміку 100 найбільших криптоактивів за ринковою капіталізацією за два періоди. Увесь 2025 рік і відрізок від початку 2026 року до 25 травня.

Головним лідером волатильності у 2025 році став Zcash (ZEC). За рік токен зріс на 812,5% — з $56,10 до $511,92.

Дослідники пов’язують зростання з підвищенням інтересу інвесторів до приватних криптовалют. На їхню думку, він посилився на тлі дискусій про фінансовий нагляд і конфіденційність транзакцій.

Читайте також Квітень став місяцем гучних зламів у крипті — Binance

Анонімні активи домінували у 2025 році

Друге місце за динамікою посів токен біржі WhiteBIT (WBT), який додав 129,7%. Далі розташувалися Monero (XMR) зі зростанням на 124,2% і OKB, що подорожчав на 122,9%.

Водночас токен Artificial Superintelligence Alliance (FET) опинився серед найбільш волатильних активів через різке падіння. За 2025 рік його ціна знизилася на 84,3%.

Автори дослідження зазначили, що ринок у 2025 році характеризувався зростанням інтересу до анонімних токенів і біржової інфраструктури. Водночас частина активів, пов’язаних зі штучним інтелектом, зіткнулася з переоцінкою після спекулятивного буму.

Ринок змістився в бік ШІ-токенів

На початку 2026 року найбільші цінові рухи вже формувалися переважно в секторі штучного інтелекту, дійшли висновку експерти.

Абсолютним лідером став токен Venice (VVV). За минулі шість місяців він зріс на 1051,2% — з $1,64 до $18,88.

У дослідженні зазначається, що зміцнення курсу пов’язане зі зміною токеноміки, механізмами зворотного викупу та партнерством з OpenClaw.

Друге місце посів SkyAI (SKYAI) зі зростанням на 837,9%, а третє — Siren (SIREN), що подорожчав на 647,3%.

Також до п’ятірки найбільш волатильних активів 2026 року увійшли DeXe (DEXE) і Unibase (UB).

На думку аналітиків, контраст між двома періодами відображає зміну настроїв на крипторинку. Якщо торік увага інвесторів концентрувалася навколо зрілих інфраструктурних проєктів, то у 2026 році волатильність змістилася в бік нових ШІ-активів із вищим рівнем ризику.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.