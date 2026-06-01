Найгучніші криптозломи останніх років (інфографіка)

Криптовалютний злом
Криптовалютний ринок продовжує втрачати мільярди доларів через масштабні хакерські атаки. Від 2025 року криптозломи стали не лише частішими, а й значно дорожчими для бірж, DeFi-проєктів та інвесторів.
Про це пише Visual Capitalist.

Наймасштабніші криптозлами

Злам Bybit у лютому 2025 року став найбільшою криптокрадіжкою за всю історію ринку. Унаслідок зламу хакери викрали близько $1,5 млрд — це рекордний криптозлам в історії індустрії.
Хакери змогли отримати доступ до робочої станції стороннього розробника та непомітно вбудували шкідливий код у процес проведення транзакцій. У результаті система показувала перекази як легітимні, хоча насправді кошти перенаправлялися на гаманці зловмисників.
Другий і третій за масштабом криптозлами сталися у квітні 2026 року. Йдеться про випадки з KelpDAO та Drift Trade.
У випадку з KelpDAO хакери атакували сторонню систему, яка перевіряла транзакції між різними блокчейнами. Зловмисники змогли:
  • підробити депозит застави;
  • створити видимість наявності забезпечення;
  • отримати доступ до приблизно $292 млн у криптоактивах.
Фактично система «повірила», що на одному блокчейні заблоковано справжні активи, і дозволила вивести реальні кошти на іншому.
У зламі Drift Trade хакери використали методи соціальної інженерії, щоб отримати привілейований доступ до платформи. Після цього вони:
  • створили фейковий токен;
  • штучно завищили його вартість;
  • використали його як заставу для позики приблизно $285 млн у реальних криптоактивах.
При цьому сам токен фактично не мав реальної цінності.

Головна проблема — слабкий захист партнерських систем

Багато найбільших криптозламів останніх років стали можливими через слабкі місця у сторонніх сервісах та партнерській інфраструктурі.
Атака на KelpDAO показала, наскільки небезпечними можуть бути прогалини у взаємодії між платформами та зовнішніми системами, особливо якщо критичні транзакції проходять без додаткової перевірки.
Що далі

Нова хвиля атак змушує компанії активніше інвестувати у:
  • моніторинг загроз у режимі реального часу;
  • автоматизовані системи безпеки;
  • контроль інтеграцій із партнерами;
  • додаткову перевірку транзакцій.
Експерти попереджають: зі зростанням крипторинку масштаби атак лише збільшуватимуться, а хакери дедалі частіше шукатимуть слабкі місця не у самих біржах, а у сторонніх сервісах, через які проходять операції.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
