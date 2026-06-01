Найгучніші криптозломи останніх років (інфографіка)

Хакери змогли отримати доступ до робочої станції стороннього розробника та непомітно вбудували шкідливий код у процес проведення транзакцій. У результаті система показувала перекази як легітимні, хоча насправді кошти перенаправлялися на гаманці зловмисників.
Другий і третій за масштабом криптозлами сталися у квітні 2026 року. Йдеться про випадки з KelpDAO та Drift Trade.
У випадку з KelpDAO хакери атакували сторонню систему, яка перевіряла транзакції між різними блокчейнами. Зловмисники змогли:
підробити депозит застави;
створити видимість наявності забезпечення;
отримати доступ до приблизно $292 млн у криптоактивах.
Фактично система «повірила», що на одному блокчейні заблоковано справжні активи, і дозволила вивести реальні кошти на іншому.
Нова хвиля атак змушує компанії активніше інвестувати у:
моніторинг загроз у режимі реального часу;
автоматизовані системи безпеки;
контроль інтеграцій із партнерами;
додаткову перевірку транзакцій.
Експерти попереджають: зі зростанням крипторинку масштаби атак лише збільшуватимуться, а хакери дедалі частіше шукатимуть слабкі місця не у самих біржах, а у сторонніх сервісах, через які проходять операції.