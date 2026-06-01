Найгучніші криптозломи останніх років (інфографіка) Сьогодні 18:02 — Криптовалюта

Криптовалютний злом

Криптовалютний ринок продовжує втрачати мільярди доларів через масштабні хакерські атаки. Від 2025 року криптозломи стали не лише частішими, а й значно дорожчими для бірж, DeFi-проєктів та інвесторів.

Про це пише Visual Capitalist

Наймасштабніші криптозлами

Злам Bybit у лютому 2025 року став найбільшою криптокрадіжкою за всю історію ринку. Унаслідок зламу хакери викрали близько $1,5 млрд — це рекордний криптозлам в історії індустрії.

Хакери змогли отримати доступ до робочої станції стороннього розробника та непомітно вбудували шкідливий код у процес проведення транзакцій. У результаті система показувала перекази як легітимні, хоча насправді кошти перенаправлялися на гаманці зловмисників.

Другий і третій за масштабом криптозлами сталися у квітні 2026 року. Йдеться про випадки з KelpDAO та Drift Trade.

У випадку з KelpDAO хакери атакували сторонню систему, яка перевіряла транзакції між різними блокчейнами. Зловмисники змогли:

підробити депозит застави;

створити видимість наявності забезпечення;

отримати доступ до приблизно $292 млн у криптоактивах.

Фактично система «повірила», що на одному блокчейні заблоковано справжні активи, і дозволила вивести реальні кошти на іншому.

У зламі Drift Trade хакери використали методи соціальної інженерії, щоб отримати привілейований доступ до платформи. Після цього вони:

створили фейковий токен;

штучно завищили його вартість;

використали його як заставу для позики приблизно $285 млн у реальних криптоактивах.

При цьому сам токен фактично не мав реальної цінності.

Головна проблема — слабкий захист партнерських систем

Багато найбільших криптозламів останніх років стали можливими через слабкі місця у сторонніх сервісах та партнерській інфраструктурі.

Атака на KelpDAO показала, наскільки небезпечними можуть бути прогалини у взаємодії між платформами та зовнішніми системами, особливо якщо критичні транзакції проходять без додаткової перевірки.

Що далі

Нова хвиля атак змушує компанії активніше інвестувати у:

моніторинг загроз у режимі реального часу;

автоматизовані системи безпеки;

контроль інтеграцій із партнерами;

додаткову перевірку транзакцій.

Експерти попереджають: зі зростанням крипторинку масштаби атак лише збільшуватимуться, а хакери дедалі частіше шукатимуть слабкі місця не у самих біржах, а у сторонніх сервісах, через які проходять операції.

