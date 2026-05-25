У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про біткоїн-резерв

Головна мета ініціативи — накопичити 1 млн BTC
У Конгресі США зареєстровано законопроєкт щодо створення стратегічного біткоїн-резерву. Документ отримав двопартійну підтримку та понад десять співавторів, що є нетиповим для криптовалютного законодавства в США.

Мета — накопичення до 1 млн BTC

Головна мета ініціативи — накопичити 1 млн BTC, що становить близько 5% від загальної пропозиції біткоїна.
Формувати резерв планують поетапно, зокрема за рахунок уже конфіскованих державою цифрових активів.
Паралельно американська влада повідомила про вилучення криптовалют на суму майже $500 млн, пов’язаних з Іраном. Ці кошти також можуть поповнити майбутній резерв.

Біткоїн як «цифрове золото»

Автори законопроекту відкрито проводять паралель між біткоїном і золотом, називаючи першу криптовалюту головним інструментом збереження вартості на крипторинку. Такий підхід фактично закріплює за BTC статус цифрового резервного активу на державному рівні.
Якщо законопроєкт буде ухвалено, США стануть найбільшим державним власником біткоїна у світі, що може суттєво вплинути як на ціну активу, так і на глобальну крипторегуляторну політику.
noworries
КриптовалютаБіткоїнСША
