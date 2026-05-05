Morgan Stanley допустив появу біткоїна на балансах банків США Сьогодні 07:34 — Криптовалюта

Morgan Stanley працює над отриманням цифрової трастової ліцензії

Біткоїн з часом може з’явитися на балансах американських банків.

Про це заявила керівниця напряму цифрових активів компанії Morgan Stanley Емі Ольденбург, повідомляє CoinDesk

За її словами, компанія вже кілька років працює в екосистемі цифрових активів, а регуляторне середовище стало більш сприятливим для розвитку цього сегмента.

Ольденбург зазначила, що банки США зрештою зможуть інтегрувати біткоїн у свої баланси. Водночас вона підкреслила наявність низки перешкод:

позиція Федерального резерву;

Базельські угоди;

необхідність узгодження з міжнародними регуляторами.

Крім того, у Morgan Stanley заявили про активний розвиток криптонапряму. Зокрема, банк запустив біржовий продукт MSBT — інструмент, забезпечений біткоїном.

За перші шість днів торгів він залучив понад $100 млн. При цьому всі кошти надійшли від клієнтів, які інвестують самостійно. Фінансові радники банку ще не пропонували цей продукт у своїх сервісах. Ольденбург підкреслила, що це свідчить про високий попит на регульований доступ до криптоактивів.

За словами Ольденбург, існує розрив між пропозицією радників і реальним попитом клієнтів. Morgan Stanley рекомендує виділяти 2−4% портфеля в біткоїн, однак впровадження цієї стратегії стримується браком знань серед радників. За її словами, на цей момент близько 80% інвестицій у криптопродукти на платформі відбуваються без консультацій радників.

Плани

Крім того, Ольденбург повідомила, що Morgan Stanley працює над отриманням цифрової трастової ліцензії від Управління контролера грошового обігу США, що дозволить банку безпосередньо зберігати криптоактиви та пропонувати спотову торгівлю на своїй платформі управління капіталом.

У межах поточних продуктів банк співпрацює з кастодіанами, зокрема Coinbase та BNY Mellon.

incrypted

