Morgan Stanley допустив появу біткоїна на балансах банків США

За перші шість днів торгів він залучив понад $100 млн. При цьому всі кошти надійшли від клієнтів, які інвестують самостійно. Фінансові радники банку ще не пропонували цей продукт у своїх сервісах. Ольденбург підкреслила, що це свідчить про високий попит на регульований доступ до криптоактивів.
За словами Ольденбург, існує розрив між пропозицією радників і реальним попитом клієнтів. Morgan Stanley рекомендує виділяти 2−4% портфеля в біткоїн, однак впровадження цієї стратегії стримується браком знань серед радників. За її словами, на цей момент близько 80% інвестицій у криптопродукти на платформі відбуваються без консультацій радників.
Плани
Крім того, Ольденбург повідомила, що Morgan Stanley працює над отриманням цифрової трастової ліцензії від Управління контролера грошового обігу США, що дозволить банку безпосередньо зберігати криптоактиви та пропонувати спотову торгівлю на своїй платформі управління капіталом.
У межах поточних продуктів банк співпрацює з кастодіанами, зокрема Coinbase та BNY Mellon.