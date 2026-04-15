0 800 307 555
Батько Ілона Маска назвав кількість біткоїнів у гаманцях синів

Ілон Маск і Кімбал Маск разом володіють 23 400 біткоїнами
Ілон Маск і Кімбал Маск разом володіють 23 400 біткоїнами, beincrypto.com
Американський мільярдер, підприємець, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск та його брат Кімбал на двох володіють 23 400 біткоїнами.
Про це заявив їхній батько Еррол Маск, повідомляє BeInCrypto.

«Стара фінансова модель вичерпала себе»

За словами Еррола Маска, традиційна фінансова система більше не відповідає сучасним потребам.
«Я не маю сумнівів, що криптовалюти стануть майбутнім фінансів. Стара модель вичерпала себе», — зазначив він.
Свою позицію він пояснив особистим досвідом. Зокрема, міжнародні банківські перекази він назвав складними, тоді як криптовалютні транзакції відбуваються значно швидше.
За його словами, переказ коштів між країнами через банки часто супроводжується суттєвими обмеженнями, тоді як у криптовалюті такі операції здійснюються практично миттєво.
Водночас він визнав, що сам не володіє цифровими активами, та назвав себе прихильником традиційних фінансових інструментів.

Криптоактиви родини Масків

Еррол Маск також прокоментував криптовалютні активи своїх синів.
За його словами, Ілон Маск і Кімбал Маск разом володіють 23 400 біткоїнами.
Згідно з відкритими даними, компанія Tesla володіє 11 509 BTC, а SpaceX — 8 285 BTC, що робить їх одними з найбільших корпоративних власників біткоїна.
За матеріалами:
Finance.ua
