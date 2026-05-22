Біткоїн-піца за $770 млн: криптоспільнота відзначає Bitcoin Pizza Day

Біткоїн і піца

22 травня 2026 року виповнюється 16 років від одного з найвідоміших моментів в історії криптовалют. Саме в цей день 2010 року програміст із Флориди Ласло Хейніц заплатив 10 000 BTC за дві піци Papa John’s — здійснивши першу відому покупку реального товару за біткоїни.

Згодом ця дата увійшла в історію індустрії під назвою Bitcoin Pizza Day і щороку нагадує спільноті про те, з чого все починалося.

Історія покупки

Історія почалася на форумі Bitcointalk.org. Хейніц опублікував повідомлення, у якому запропонував 10 000 BTC будь-кому, хто замовить йому дві піци з доставкою. Через кілька днів користувач форуму Джеремі Стердівант погодився на угоду та оплатив замовлення приблизно на $41.

На той момент біткоїн практично не мав ринкової вартості та використовувався переважно серед ентузіастів і розробників.

Угода Хейніца стала першим прикладом використання першої криптовалюти як платіжного засобу для купівлі фізичного товару. Втім, тодішні близько $40 зараз коштували б значно більше. На момент підготовки матеріалу вартість 10 000 BTC становить близько $770 млн.

А що зараз

Аналітик під псевдонімом Darkfost зазначив , що зараз за 1 BTC можна купити близько 3865 піц за ціною $20.

На історичному максимумі біткоїна 6 жовтня 2025 року 1 BTC вистачило б уже на рекордні 6236 піц — цього було б достатньо, щоб нагодувати всіх жителів Міконоса або Сен-Тропе, підкреслив він.

До річниці події експерти також опублікували статистику вартості біткоїна на 22 травня — від першої угоди 2010 року до сьогодні.

Bitcoin Pizza Day prices🍕



2010: $0.004

2011: $6

2012: $5

2013: $123

2014: $523

2015: $241

2016: $439

2017: $2,109

2018: $8,355

2019: $7,900

2020: $9,059

2021: $37,339

2022: $29,491

2023: $26,854

2024: $70K

2025: $111,673

2026: $77,563



10,000 $BTC bought 2 pizzas in 2010.… — Wise Advice (@wiseadvicesumit) May 22, 2026

