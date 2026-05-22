Біткоїн-піца за $770 млн: криптоспільнота відзначає Bitcoin Pizza Day

22 травня 2026 року виповнюється 16 років від одного з найвідоміших моментів в історії криптовалют. Саме в цей день 2010 року програміст із Флориди Ласло Хейніц заплатив 10 000 BTC за дві піци Papa John’s — здійснивши першу відому покупку реального товару за біткоїни.
Згодом ця дата увійшла в історію індустрії під назвою Bitcoin Pizza Day і щороку нагадує спільноті про те, з чого все починалося.
Історія покупки
Історія почалася на форумі Bitcointalk.org. Хейніц опублікував повідомлення, у якому запропонував 10 000 BTC будь-кому, хто замовить йому дві піци з доставкою. Через кілька днів користувач форуму Джеремі Стердівант погодився на угоду та оплатив замовлення приблизно на $41.
На той момент біткоїн практично не мав ринкової вартості та використовувався переважно серед ентузіастів і розробників.
Угода Хейніца стала першим прикладом використання першої криптовалюти як платіжного засобу для купівлі фізичного товару. Втім, тодішні близько $40 зараз коштували б значно більше. На момент підготовки матеріалу вартість 10 000 BTC становить близько $770 млн.
А що зараз
Аналітик під псевдонімом Darkfost зазначив, що зараз за 1 BTC можна купити близько 3865 піц за ціною $20.