Біткоїн-піца за $770 млн: криптоспільнота відзначає Bitcoin Pizza Day

Біткоїн і піца
22 травня 2026 року виповнюється 16 років від одного з найвідоміших моментів в історії криптовалют. Саме в цей день 2010 року програміст із Флориди Ласло Хейніц заплатив 10 000 BTC за дві піци Papa John’s — здійснивши першу відому покупку реального товару за біткоїни.
Згодом ця дата увійшла в історію індустрії під назвою Bitcoin Pizza Day і щороку нагадує спільноті про те, з чого все починалося.

Історія покупки

Історія почалася на форумі Bitcointalk.org. Хейніц опублікував повідомлення, у якому запропонував 10 000 BTC будь-кому, хто замовить йому дві піци з доставкою. Через кілька днів користувач форуму Джеремі Стердівант погодився на угоду та оплатив замовлення приблизно на $41.
На той момент біткоїн практично не мав ринкової вартості та використовувався переважно серед ентузіастів і розробників.
Угода Хейніца стала першим прикладом використання першої криптовалюти як платіжного засобу для купівлі фізичного товару. Втім, тодішні близько $40 зараз коштували б значно більше. На момент підготовки матеріалу вартість 10 000 BTC становить близько $770 млн.

А що зараз

Аналітик під псевдонімом Darkfost зазначив, що зараз за 1 BTC можна купити близько 3865 піц за ціною $20.
На історичному максимумі біткоїна 6 жовтня 2025 року 1 BTC вистачило б уже на рекордні 6236 піц — цього було б достатньо, щоб нагодувати всіх жителів Міконоса або Сен-Тропе, підкреслив він.
До річниці події експерти також опублікували статистику вартості біткоїна на 22 травня — від першої угоди 2010 року до сьогодні.
За матеріалами:
incrypted
БіткоїнКурс біткоїна
