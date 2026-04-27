0 800 307 555
Криптовалюти зросли до максимуму з кінця січня

Криптовалюти зросли до максимуму з кінця січня
Криптовалюти зросли до максимуму з кінця січня
Біткоїн зріс до максимуму з кінця січня, наближаючись до рівня у 80 тисяч доларів, на тлі протистояння між США та Іраном навколо Ормузької протоки.
Про це пише Bloomber.
Найбільша криптовалюта зросла до 79 488 доларів — максимума з 31 січня, коли її ціна востаннє перевищувала 80 000 доларів.
Станом на 07:00 за київським часом біткоїн торгувався близько 79 100 дол. Водночас друга за капіталізацією криптовалюта Ефіріум зросла на 1,7%.
Азійські фондові ринки також зросли після повідомлення Axios про нову пропозицію Ірану до США щодо відкриття Ормузької протоки. Закриття ключового торговельного маршруту раніше спричиняло коливанням на нафтовому ринку та серед ризикових активів.
«Ризики реальні. Шанси на мирну угоду між США та Іраном зруйнувалися, що може призвести до широкого переоцінювання ризикових активів. 80 тис. дол. — це рівень, на якому багато нещодавніх покупців наближаються до беззбитковості», — зазначила аналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас.
З початку квітня актив подорожчав на 16%, що дозволило йому продемонструвати перше двозначне місячне зростання з травня 2025 року.
Раніше Finance.ua писав, що біткоїн, USDT, Ефіріум, TON і Solana — так виглядає п‘ятірка найбільш популярних серед українців криптовалют. Україна займає шосте місце у світі по рівню впровадження крипти. В неї інвестують, нею торгують, розраховуються. Це стає можливим завдяки сервісам, які дозволяють швидко та зручно заходити в цифрові активи, виходити з них, обмінювати між собою, і, що важливо, безпечно їх зберігати. Зокрема, завдяки криптогаманцям — важливої складової сучасної криптовалютної інфраструктури.

За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
