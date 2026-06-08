Криптовалюта і податки в Україні: хто має декларувати і скільки платити Сьогодні 09:50 — Криптовалюта

Податки на крипту, джерело фото: pixabay

Тисячі українців зберігають заощадження в криптовалюті — але не всі знають, що за певних умов держава чекає від них звіту. Питання не нове, але 2026 року воно стало особливо гострим через нові міжнародні правила.

Finance.ua дізнався, хто саме зобов’язаний декларувати криптовалюту, скільки податків треба сплатити та що загрожує тим, хто вирішить промовчати.

Чиновники під особливим контролем — і вже кілька років

Якщо ви держслужбовець, суддя, депутат чи правоохоронець — вас це стосується насамперед. Адвокатка Анна Даніель, керуюча Адвокатським бюро «Анни Даніель», пояснює: криптовалюта давно вписана в систему е-декларування.

Декларувати крипту треба у Розділі 10 «Нематеріальні активи». Туди вносять назву активу (наприклад, Bitcoin), дату набуття, кількість та загальну вартість у гривнях. НАЗК також рекомендує вказувати адресу публічного гаманця.

«Навіть якщо закон „Про віртуальні активи“ ще не запрацював повною мірою, обов’язок декларувати крипту для чиновників діє вже кілька років і залишається незмінним у 2026-му», — зазначає Даніель.

Адвокатка Діна Дрижакова, керівник ЮК «Prima Leader Group», уточнює терміни: щорічну декларацію держслужбовці подають до 1 квітня за попередній рік. Тобто, декларацію за 2025 рік чиновники подавали до 1 квітня 2026 року.

Декларувати потрібно ту криптовалюту, яка належить вам або членам сім’ї станом на 31 грудня звітного року.

Коли треба декларувати криптовалюту

Звичайний громадянин, який просто тримає крипту на гаманці та нічого з нею не робить, декларувати її не зобов’язаний — якщо він не чиновник. Та варто щось продати — правила змінюються.

Дрижакова пояснює: якщо протягом 2025 року ви здійснювали операції з криптовалютою, декларацію про майновий стан і доходи треба було подати до 1 травня поточного року.

Які операції потрапляють під декларування:

продаж криптовалюти за фіат (виводили кошти на карту або отримували готівку);

оплата криптою — розцінюється як дохід від відчуження майна;

отримання крипти як оплати за фріланс чи консультації;

стейкінг та фармінг — отримання нових токенів як винагороди.

Анна Даніель уточнює: до набрання чинності спеціальним режимом оподаткування податкова розглядає дохід від продажу крипти як «інші доходи». Ставка — 18% ПДФО плюс 5% військовий збір, разом 23%.

ФОПи і крипта — де проходить межа

Для підприємців ситуація складніша. Адвокатка Анна Даніель нагадує: ФОПи на єдиному податку зобов’язані отримувати оплату виключно в грошовій формі — готівковій або безготівковій. Тому якщо ФОП-єдинник прийняв крипту як оплату без конвертації у гривню — це порушення умов спрощеної системи.

Діна Дрижакова доповнює: для ФОПів на спрощеній системі операції з криптою досі залишаються юридично «сірою» зоною, бо цей вид діяльності офіційно не передбачений для КВЕДів спрощеної системи.

«Наслідок — потенційне анулювання статусу платника єдиного податку», — каже адвокатка.

Адвокати, нотаріуси та ФОПи на загальній системі мають включати доходи від операцій з криптовалютою до своїх загальних звітів — без окремих винятків.

А що у світі?

Окремо варто звернути увагу на те, що відбувається за межами України. Анна Даніель попереджає: від 1 січня 2026 року криптобіржі та провайдери гаманців у 52 країнах зобов’язані збирати дані про транзакції користувачів і передавати їх податковим органам. Перша звітність очікується 2027 року.

Україна активно готується до цих змін. Країна впроваджує стандарт CARF — міжнародний механізм звітності щодо криптоактивів, який зобов’язує криптосервіси збирати й передавати інформацію про користувачів та їхні операції. Паралельно діє стандарт CRS для фінансових рахунків.

Це означає одне: навіть якщо сьогодні ви нічого не задекларували, дані про ваші транзакції на іноземних біржах можуть опинитися в руках українських податківців уже наступного року.

Правила гри змінилися — і незнання їх не звільняє від відповідальності. Перевірте свій статус, пригадайте операції за 2025 рік і не відкладайте декларацію на останній день.

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