Топ-10 криптовалют за підсумками червня: які монети втратили найбільше
Падіння від рівня близько $83 тис. розвивалося у три етапи
Ринок у липні
Топ-10 криптовалют за підсумками червня
- HYPE (-10,1%) показав найкращу відносну динаміку серед топ-10 після сильного зростання в попередньому місяці.
- TRX (-10,7%) знизився, але зберіг відносну стійкість на тлі подальшого накопичення активу з боку Tron Inc. і рекордної мережевої активності — 3,3 млн активних адрес.
- SOL (-10,8%) знизився, попри високу активність у сегменті токенізованих акцій: на екосистему Solana припадало 95% такого торгового обсягу.
- BTC (-20,5%) опинився під тиском після того, як привілейовані акції Strategy STRC впали нижче $83, тобто на 17% нижче номіналу $100. На актив також впливали зниження ціни Bitcoin, викуп облігацій, що зменшував резерви, та послаблення довіри до капітальної структури компанії.
- ETH (-21,5%) знизився на тлі погіршення настроїв після виходів з Ethereum Foundation. Водночас запуск Ethlabs за підтримки Joe Lubin, BitMine та SharpLink став сигналом інституційної впевненості в екосистемі.
- XRP (-22,0%) знизився, попри пілот JPMorgan, Ripple і Mastercard, який уперше інтегрував XRP Ledger із традиційною банківською інфраструктурою для розрахунків.
- BNB (-23,2%) також завершив місяць у мінусі, попри запуск bStocks — токенізованих акцій у блокчейн-мережі BNB Chain, які відображають вартість реальних акцій у форматі 1:1 і дають змогу торгувати ними цілодобово та без комісій. Серед доступних інструментів — Nvidia, Tesla, Circle, Micron і SanDisk.
- XLM (-27,8%) знизився, хоча фундаментальні показники залишалися сильними: база розробників зросла на 50% рік до року, а сукупна заблокована вартість активів у середині червня досягла історичного максимуму близько $244 млн.
- DOGE (-28,8%) знизився разом із ширшим ринком.
- ZEC (-29,7%) показав найслабшу динаміку після того, як дослідники повідомили про критичну вразливість чотирирічної давності, яка могла дозволити необмежене карбування фальшивих монет. На тлі невизначеності щодо того, чи була ця вразливість використана, актив просів приблизно на 40% за один день.
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