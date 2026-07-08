Топ-10 криптовалют за підсумками червня: які монети втратили найбільше Сьогодні 08:33 — Криптовалюта

Топ-10 криптовалют за підсумками червня: які монети втратили найбільше

У червні загальна капіталізація крипторинку знизилася до $2,13 трлн. На ринок тиснули слабке інституційне позиціонування, відсутність очікуваних притоків у спотові біржові фонди на Bitcoin та посилення продажів альткоїнів.

Про це свідчить щомісячний огляд ринку, який проводить Binance Research.

Чисті відтоки зі спотових фондів на Bitcoin утримувалися на рівні близько $2,2 млрд, а продажі альткоїнів на спотовому ринку досягли п’ятирічного максимуму. Відтоки за активами поза BTC та ETH тривають уже 15 місяців поспіль, що вказує на ознаки капітуляції роздрібних учасників і дедалі вибірковішу ротацію капіталу.

Падіння від рівня близько $83 тис. розвивалося у три етапи

Спершу сильніші за очікування дані щодо зайнятості у США — 172 тис. нових робочих місць проти очікуваних 80 тис. — послабили аргументи на користь зниження ставок.

Далі невеликий продаж 32 BTC компанією Strategy, раніше MicroStrategy, посилив увагу ринку до поведінки великих корпоративних власників Bitcoin.

Фінальним фактором стали жорсткіші сигнали ФРС і зрив перемовин щодо припинення вогню навколо Ірану, які підтвердили, що попереднє зростання було радше коротким відновленням, ніж початком стійкого розвороту.

Ринок у липні

У липні ринок стежитиме за комунікацією ФРС, ситуацією навколо Ірану, потоками у спотові біржові фонди на Bitcoin та слуханням щодо CLARITY Act — законопроєкту США про регулювання цифрових активів — у Палаті представників США 17 липня.

До повернення інституційного попиту на спотовий ринок імовірною залишається фаза консолідації. На Kalshi, платформі ринків прогнозів, ймовірність ухвалення законопроєкту до 2027 року знизилася приблизно з 75% до 38% через щільний законодавчий календар і дискусію навколо прибутковості стейблкоїнів.

Топ-10 криптовалют за підсумками червня

Усі десять найбільших криптоактивів завершили червень у мінусі. У порядку спадання за результативністю:

HYPE (-10,1%) показав найкращу відносну динаміку серед топ-10 після сильного зростання в попередньому місяці. TRX (-10,7%) знизився, але зберіг відносну стійкість на тлі подальшого накопичення активу з боку Tron Inc. і рекордної мережевої активності — 3,3 млн активних адрес.

SOL (-10,8%) знизився, попри високу активність у сегменті токенізованих акцій: на екосистему Solana припадало 95% такого торгового обсягу.

BTC (-20,5%) опинився під тиском після того, як привілейовані акції Strategy STRC впали нижче $83, тобто на 17% нижче номіналу $100. На актив також впливали зниження ціни Bitcoin, викуп облігацій, що зменшував резерви, та послаблення довіри до капітальної структури компанії.

ETH (-21,5%) знизився на тлі погіршення настроїв після виходів з Ethereum Foundation. Водночас запуск Ethlabs за підтримки Joe Lubin, BitMine та SharpLink став сигналом інституційної впевненості в екосистемі.

XRP (-22,0%) знизився, попри пілот JPMorgan, Ripple і Mastercard, який уперше інтегрував XRP Ledger із традиційною банківською інфраструктурою для розрахунків.

BNB (-23,2%) також завершив місяць у мінусі, попри запуск bStocks — токенізованих акцій у блокчейн-мережі BNB Chain, які відображають вартість реальних акцій у форматі 1:1 і дають змогу торгувати ними цілодобово та без комісій. Серед доступних інструментів — Nvidia, Tesla, Circle, Micron і SanDisk.

XLM (-27,8%) знизився, хоча фундаментальні показники залишалися сильними: база розробників зросла на 50% рік до року, а сукупна заблокована вартість активів у середині червня досягла історичного максимуму близько $244 млн.

DOGE (-28,8%) знизився разом із ширшим ринком.

ZEC (-29,7%) показав найслабшу динаміку після того, як дослідники повідомили про критичну вразливість чотирирічної давності, яка могла дозволити необмежене карбування фальшивих монет. На тлі невизначеності щодо того, чи була ця вразливість використана, актив просів приблизно на 40% за один день.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.