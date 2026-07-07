Мемкоїн $TRUMP обвалився майже на 98%: скільки втратили інвестори та скільки заробив Трамп Сьогодні 03:44 — Криптовалюта

Дональд Трамп

Майже мільйон власників мемкоїна $TRUMP зазнали фінансових втрат після різкого падіння його вартості. Так, їхні сукупні втрати сягнули 3,81 млрд доларів. Водночас, згідно з фінансовою декларацією самого Дональда Трампа, його дохід від цього криптопроєкту становив 636 млн доларів.

Дві третини інвесторів залишилися у збитку

За інформацією The New York Times із посиланням на звіт Nansen, приблизно двоє із трьох покупців мемкоїна $TRUMP втратили гроші.

Загалом збитковими виявилися 988 905 криптогаманців. Сукупний обсяг втрат, включно з нереалізованими збитками інвесторів, які досі утримують токени, оцінюється у 3,81 млрд доларів. У середньому це близько 3,8 тис. доларів на один збитковий гаманець.

Аналітики зазначають, що така ситуація стала наслідком різкого зростання ціни після запуску токена. Значну частину прибутків отримали ранні покупці та професійні трейдери, які швидко продали актив після стрибка курсу.

Водночас майже 500 тис. криптогаманців усе ж заробили на торгівлі $TRUMP. За оцінками Nansen, їхній сукупний прибуток становив близько 4 млрд доларів.

Токен подешевшав майже на 98%

Як повідомляє TechCrunch, ринкова вартість мемкоїна впала до 1,69 долара, що майже на 98% нижче від історичного максимуму в 75,35 долара.

За даними The New York Times, станом на момент публікації матеріалу токен торгувався на рівні близько 1,76 долара, тобто приблизно на 97% нижче пікового значення.

Аналітики зазначають, що падіння ціни відбулося на тлі змін у регуляторній політиці США. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявила, що не вважатиме мемкоїни цінними паперами, а також відкликала низку судових позовів проти компаній криптосектору.

Скільки заробив Дональд Трамп

У фінансовій декларації Дональда Трампа вказано, що дохід від продажу токена $TRUMP сягнув 636 млн доларів. Це майже половина із загальних 1,4 млрд доларів його доходів, пов’язаних із криптовалютною індустрією.

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Модель роботи мемкоїна дозволяла отримувати прибуток незалежно від зміни його курсу, оскільки Трамп отримував комісійні від операцій із токеном. Водночас він регулярно закликав своїх прихильників купувати та торгувати монетою через соціальну мережу Truth Social.

Мемкоїн $TRUMP було запущено за три дні до інавгурації президента США. Тоді Дональд Трамп закликав прихильників приєднуватися до спільноти власників токена, однак для більшості інвесторів ця інвестиція виявилася збитковою.

Інші криптопроєкти також дешевшають

Падіння вартості фіксує й токен $WLFI, пов’язаний із криптостартапом World Liberty Financial, який також асоціюють із Дональдом Трампом.

Експерти, яких цитує The New York Times, не виключають, що інвестори, які втратили кошти, можуть спробувати подати колективні позови. Водночас на офіційному сайті мемкоїна від початку зазначалося, що токен не слід розглядати як інвестиційний інструмент.

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