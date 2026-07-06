0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Новий дизайн та швидкий вхід: UGB (Укргазбанк) оновив застосунок ЕКО-Банк

64
Новий дизайн та швидкий вхід: UGB (Укргазбанк) оновив застосунок ЕКО-Банк
Новий дизайн та швидкий вхід: UGB (Укргазбанк) оновив застосунок ЕКО-Банк
UGB (Укргазбанк) розпочав масштабне оновлення мобільного застосунку ЕКО-Банк. Відтепер користувачам став доступний перший етап змін: банк оновив головний екран і зробив вхід до застосунку швидшим та зручнішим.
Це лише початок масштабного оновлення ЕКО-Банку. У банку обіцяють, що поступово користувачі отримають нові сервіси та додаткові можливості для щоденного банкінгу.
«Оновлений головний екран та новий формат входу — це лише перший етап масштабного оновлення застосунку. Ми не просто змінюємо дизайн ЕКО-Банку, а комплексно оновлюємо його архітектуру, закладаючи основу для подальшого системного розвитку. Розпочали з того, з чим клієнти взаємодіють щодня: головного екрана, входу до застосунку та максимально зручної організації меню. Попереду на користувачів чекають нові можливості, сервіси та ще більше зручності для щоденного банкінгу», — зазначив Олександр Щербаха, заступник голови правління UGB.
Після оновлення користувачі отримали новий головний екран із сучасним дизайном та оновленою навігацією. Тепер перекази, платежі за IBAN і поповнення мобільного доступні безпосередньо з головного екрана.
Крім того, у застосунку з’явилася зручна карусель для швидкого перемикання між картками та рахунками, окреме відображення власних і кредитних коштів, а також можливість в один дотик скопіювати номер картки чи реквізити IBAN.
Змінився і процес входу до застосунку. Замість складного пароля тепер використовується швидкий 6-значний цифровий код. Водночас Face ID та Touch ID продовжують працювати без змін.
Завантажувати новий застосунок користувачам не потрібно — достатньо оновити вже встановлений ЕКО-Банк. У більшості клієнтів оновлення відбулося автоматично. Якщо автоматичні оновлення вимкнені, застосунок можна оновити в App Store або Google Play.
У банку наголошують: оновлення головного екрана та системи входу — лише перший етап масштабної трансформації ЕКО-Банку. Надалі користувачі отримають нові функції та сервіси.
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків № 183
За матеріалами:
Укргазбанк
Укргазбанк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems