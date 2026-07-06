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Новий дизайн та швидкий вхід: UGB (Укргазбанк) оновив застосунок ЕКО-Банк
UGB (Укргазбанк) розпочав масштабне оновлення мобільного застосунку ЕКО-Банк. Відтепер користувачам став доступний перший етап змін: банк оновив головний екран і зробив вхід до застосунку швидшим та зручнішим.
Це лише початок масштабного оновлення ЕКО-Банку. У банку обіцяють, що поступово користувачі отримають нові сервіси та додаткові можливості для щоденного банкінгу.
«Оновлений головний екран та новий формат входу — це лише перший етап масштабного оновлення застосунку. Ми не просто змінюємо дизайн ЕКО-Банку, а комплексно оновлюємо його архітектуру, закладаючи основу для подальшого системного розвитку. Розпочали з того, з чим клієнти взаємодіють щодня: головного екрана, входу до застосунку та максимально зручної організації меню. Попереду на користувачів чекають нові можливості, сервіси та ще більше зручності для щоденного банкінгу», — зазначив Олександр Щербаха, заступник голови правління UGB.
Після оновлення користувачі отримали новий головний екран із сучасним дизайном та оновленою навігацією. Тепер перекази, платежі за IBAN і поповнення мобільного доступні безпосередньо з головного екрана.
Крім того, у застосунку з’явилася зручна карусель для швидкого перемикання між картками та рахунками, окреме відображення власних і кредитних коштів, а також можливість в один дотик скопіювати номер картки чи реквізити IBAN.
Змінився і процес входу до застосунку. Замість складного пароля тепер використовується швидкий 6-значний цифровий код. Водночас Face ID та Touch ID продовжують працювати без змін.
Завантажувати новий застосунок користувачам не потрібно — достатньо оновити вже встановлений ЕКО-Банк. У більшості клієнтів оновлення відбулося автоматично. Якщо автоматичні оновлення вимкнені, застосунок можна оновити в App Store або Google Play.
У банку наголошують: оновлення головного екрана та системи входу — лише перший етап масштабної трансформації ЕКО-Банку. Надалі користувачі отримають нові функції та сервіси.
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