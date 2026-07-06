Що можна дізнатися з номера PESEL у Польщі Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Структура номера PESEL дає змогу визначити дату народження та стать його власника.

Номер PESEL є основним ідентифікаційним кодом жителів Польщі. Його використовують під час звернення до державних установ, медичних закладів, банків, а також для оформлення офіційних документів. Цей 11-значний номер присвоюється автоматично після реєстрації народження або оформлення проживання на території Польщі.

Про це пише InPoland.net.pl.

Попри те, що більшість громадян знає свій номер PESEL напам’ять, не всі обізнані з тим, яку інформацію він містить.

Які дані зашифровані в номері PESEL

Структура номера PESEL дає змогу визначити дату народження та стать його власника.

Перші шість цифр містять зашифровані рік, місяць і день народження. Водночас місяць кодується з урахуванням століття народження. Для осіб, народжених у 1900−1999 роках, використовується звичайний номер місяця. Для тих, хто народився після 2000 року, до номера місяця додається число 20.

Наступні чотири цифри становлять порядковий номер. Передостання цифра вказує на стать власника PESEL: парне число означає жінку, непарне — чоловіка.

Для чого потрібна контрольна цифра

Остання цифра номера PESEL є контрольною. Вона розраховується за спеціальним математичним алгоритмом і використовується для перевірки правильності всього номера.

Завдяки цьому державні інформаційні системи можуть швидко виявляти помилки або неправильно введені дані, що мінімізує ризик помилкової ідентифікації особи.

Водночас номер PESEL не містить інформації про громадянство, батьків чи місце проживання людини. Він служить виключно для однозначної ідентифікації особи в державних реєстрах.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що у зв’язку зі змінами до польського законодавства деяким громадянам України, які мають тимчасовий захист у Польщі, необхідно оновити дані в реєстрі PESEL UKR.

Вимога підтвердити особу до 31 серпня 2026 року стосується не всіх громадян. України зі статусом UKR. Оновити (актуалізувати) дані повинні ті громадяни України, які:

отримали номер PESEL UKR без пред’явлення дійсного закордонного паспорта України;

мають паспортний документ, строк дії якого закінчився;

отримували PESEL UKR на підставі документа, строк дії якого був продовжений у встановленому порядку.

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