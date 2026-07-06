Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон за спрощеними правилами — коли це дозволено
Які документи потрібні для перетину кордону
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- проїзний документ дитини;
- документальне підтвердження внесення відомостей про дитину до закордонного паспорта одного з батьків, якщо вона подорожує разом із ним.
Чи потрібна згода другого з батьків
У яких випадках згода другого з батьків не потрібна
- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;
- коли є підтвердження смерті другого з батьків або рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним;
- коли є рішення суду або органу опіки, що дозволяє виїзд без згоди другого з батьків;
- коли подано документи про значну заборгованість зі сплати аліментів;
- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема щодо дітей з інвалідністю або окремих умов тимчасового виїзду.
П’ять фінансових звичок, які допоможуть контролювати особистий бюджет
Хто в Україні може вийти на пенсію достроково
Чи можуть ФОПи отримати податкову знижку
Сезонна робота для підлітків: з якого віку можна працювати та скільки платять
У Пенсійному фонді пояснили, як перейти на інший вид пенсії онлайн
Батьки першокласників отримають 5 тис. на підготовку до школи: у Мінсоцполітики назвали терміни