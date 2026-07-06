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Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон за спрощеними правилами — коли це дозволено

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Під час воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон з одним із батьків, але до 16 років мають подорожувати лише в супроводі дорослих.
Під час воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон з одним із батьків, але до 16 років мають подорожувати лише в супроводі дорослих.
Під час дії воєнного або надзвичайного стану в Україні діють спрощені правила перетинання державного кордону для дітей віком до 16 років. Неповнолітні можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата чи сестри, мачухи, вітчима або інших уповноважених осіб.
Про це пише Судово-юридична газета.

Які документи потрібні для перетину кордону

Відповідно до правил перетинання державного кордону, затверджених постановою Кабінету Міністрів № 57, а також Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», дитина повинна мати один із таких документів:
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • проїзний документ дитини;
  • документальне підтвердження внесення відомостей про дитину до закордонного паспорта одного з батьків, якщо вона подорожує разом із ним.

Чи потрібна згода другого з батьків

У мирний час для виїзду дитини за кордон з одним із батьків або іншою уповноваженою особою зазвичай необхідна нотаріально посвідчена згода другого з батьків. У такому документі мають бути зазначені країна прямування та строк перебування дитини за кордоном.
Однак під час воєнного стану діти можуть перетинати державний кордон у супроводі одного з батьків без нотаріальної згоди іншого.

У яких випадках згода другого з батьків не потрібна

Законодавством також передбачено низку випадків, коли згода другого з батьків не вимагається:
  • якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;
  • коли є підтвердження смерті другого з батьків або рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним;
  • коли є рішення суду або органу опіки, що дозволяє виїзд без згоди другого з батьків;
  • коли подано документи про значну заборгованість зі сплати аліментів;
  • в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема щодо дітей з інвалідністю або окремих умов тимчасового виїзду.
Під час воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон з одним із батьків, але до 16 років мають подорожувати лише в супроводі дорослих.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Перетин кордону
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