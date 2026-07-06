В Україні затвердили нові правила залучення іноземних добровольців до ЗСУ Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Іноземні добровольці вже є важливою частиною українського війська. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кабінет Міністрів затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно виявили бажання долучитися до Сил оборони України. Зокрема, уряд ухвалив процедуру, яка визначає порядок організаційного та логістичного супроводу таких кандидатів — від прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Іноземні добровольці вже є важливою частиною українського війська. Нові правила відкриють більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу за зрозумілими правилами», — сказано в повідомленні.

Як працюватиме система супроводу

Послуги з організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів — виключно на солдатські та сержантські посади — надаватимуть приватні компанії.

Такі компанії обов’язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі в програмі компанії повинні:

відповідати низці вимог (реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо);

не перебувати під санкціями;

не мати зв’язків із державою-агресором;

внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 млн гривень на випадок невиконання умов договору.

Рішення про включення до переліку ухвалюватиметься протягом 10 робочих днів після відповідної перевірки. Якщо рішення позитивне, далі компанії супроводжуватимуть іноземних добровольців на всіх етапах.

Як оплачуватимуть роботу компаній

Компанії беруть на себе логістику, оформлення документів, страхування, проживання, харчування та інші етапи супроводу іноземних добровольців до України до моменту укладання контракту.

Кошти компанія отримуватиме окремо за кожного — по 300 000 гривень, але в кілька етапів, щоб уникнути тіньових схем та зловживань.

Компанії також відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію (ВЛК) або відмовиться від підписання контракту, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.

Додаткові перевірки для кандидатів

Іноземних добровольців також перевірятимуть українські спецслужби. Після укладання контракту вони проходитимуть БЗВП та долучатимуться до Сил оборони на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що указ президента про звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу з 2022 року або раніше, матиме пріоритет над укладеними контрактами. Процес часткового звільнення планують розпочати наприкінці осені 2026 року.

Механізм звільнення ґрунтуватиметься на двох основних критеріях: загальній тривалості служби з 2014 року та кількості бойових днів.

Також ми писали , що Міністерство внутрішніх справ України оновило правила перебування та оформлення документів для іноземців, які планують підписати контракт на військову службу або вже долучилися до захисту України. Так, для іноземців, які проходять службу, скасовується обов’язок декларувати місце проживання.

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