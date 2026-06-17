Військових, які служать із 2022 року, можуть почати звільняти восени 2026-го Сьогодні 12:05

Процес часткового звільнення планують розпочати наприкінці осені 2026 року. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Указ президента про звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу з 2022 року або раніше, матиме пріоритет над укладеними контрактами. Процес часткового звільнення планують розпочати наприкінці осені 2026 року.

Про це міністр оборони Михайло Федоров сказав в інтерв’ю ТСН

За якими критеріями визначатимуть право на звільнення

За словами міністра, механізм звільнення ґрунтуватиметься на двох основних критеріях: загальній тривалості служби з 2014 року та кількості бойових днів.

«Якщо ви, наприклад, служите з 2022 року і маєте велику кількість бойових днів, то можете бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року», — сказав Федоров.

Координувати процес буде Генеральний штаб на підставі даних про тривалість служби та участь у бойових діях. Також планується створити спеціальний калькулятор, за допомогою якого військовослужбовці зможуть самостійно визначити орієнтовний місяць свого звільнення.

Черговість звільнення залежатиме від ситуації на фронті

Черговість і кількість звільнених щомісяця залежатимуть від ситуації на фронті та можливих мобілізаційних кроків росії. Для звільнених діятиме піврічна відстрочка від повторного призову, а кожен день участі в боях додаватиме ще один день до цього терміну.

Федоров пояснив, що указ матиме пріоритет навіть для тих, хто встиг підписати новий контракт. За його словами, якщо військовий підпише контракт на 24 місяці, але потрапить під звільнення у листопаді чи грудні, дія указу матиме першочергове значення — його звільнять попри підписаний контракт.

Про фінансування армії та нові проєкти

Міністр також прокоментував й інші заплановані зміни в армії. За його словами, зі збільшенням зарплат військових зросте й залучення іноземців, які зможуть посилити штурмові підрозділи на першій лінії.

Окремо Федоров заявив, що розробка української балістичної ракети отримує належне фінансування і її застосування змінить статус України у світі.

Початок трансформації армії, за словами міністра, став можливим завдяки аудиту й оптимізації Міноборони. Зокрема, конкурс-тендер на снаряди 155-го калібру дозволив зекономити від 16 до 20 відсотків на закупівлях, а за останні 4−5 місяців дронів законтрактували набагато більше, ніж за весь минулий рік. Федоров висловив сподівання, що Україна почне отримувати європейський кредит з кінця червня — початку липня.

Читайте також У Міноборони пояснили, звідки візьмуть кошти на підвищення виплат військовим

«Європейський кредит буде розрахований на українські дрони, в першу чергу, на українські ракети, на дальню артилерію. Це й такі міжнародні проєкти, як фінансування Gripen — літаків, які ми будемо купувати у Швеції, і програма PURL, завдяки котрій ми отримуємо протибалістичні ракети», — пояснив міністр.

За словами Федорова, наразі у його міністерстві бачать, що поточний фінансовий рік вдається закрити.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що згідно з новою контрактною системою, тривалість відстрочки після завершення контракту залежатиме не лише від його типу, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях. Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.