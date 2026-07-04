Трамп опублікував нове зображення 100-доларової купюри зі своїм підписом Сьогодні 11:48 — Валюта

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп опублікував нове зображення 100-доларової купюри зі своїм підписом — через кілька місяців після того, як американське Міністерство фінансів оголосило, що вперше підпис чинного президента з’явиться на паперових грошових знаках США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство фінансів США.

У березні міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація планує розмістити підпис Трампа на американських банкнотах на честь 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів.

На зображенні підпис президента розміщений над підписом Бессента. Раніше на 100-доларовій купюрі були підписи міністра фінансів та скарбника США, але не чинного президента.

«Трамп перетворив на справу життя прагнення розмістити своє ім’я та зображення на широкому спектрі американських документів та пам’ятних об’єктів. Адміністрація Трампа також розмістила його зображення, ім’я або й те, й інше на ювілейному паспорті США, пропусках до національних парків, банерах біля різних відомств у Вашингтоні, культурних установах, таких як Американський інститут миру, та спеціальних інвестиційних рахунках для немовлят. Штат Флорида також перейменував на його честь Міжнародний аеропорт Palm Beach», — йдеться у публікації CNN.

Деякі члени Конгресу США хотіли піти ще далі й розмістити зображення Трампа на грошових знаках, подавши законопроєкт про розміщення його портрета на ювілейній купюрі номіналом 250 доларів. Такий результат є набагато менш імовірним, зважаючи на те, що для цього потрібна підтримка сенаторів-демократів у Конгресі.

Трампа хочуть надрукувати на доларах ще за життя

Кодекс США передбачає, що «на грошових знаках та цінних паперах Сполучених Штатів може бути зображено лише портрет померлої особи», але законопроєкт Палати представників має на меті «створити виняток для осіб, які є або були президентами Сполучених Штатів».

Раніше Finance.ua писав , що у Сполучених Штатах презентували концепт спеціального обмеженого випуску паспортів, присвячених ювілею незалежності держави.

На розвороті паспорта — повнофігурний портрет Трампа на тлі тексту Декларації незалежності та американського прапора. Праворуч — сцена підписання Декларації незалежності у 1776 році. Внизу — золотий підпис президента та напис «United States of America», а також цифра 250 на честь ювілею.

Трамп презентував дизайн нового паспорту США з власним портретом

Українська правда За матеріалами:

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