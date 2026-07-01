Банки «дружніх» росії країн стали обмежувати внесення рублів на рахунки Сьогодні 19:31 — Валюта

Банки країн, що входять до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), почали посилювати умови внесення готівкових російських рублів на рахунки.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Банки білорусі, Казахстану та Киргизстану підвищують тарифи

У білорусі щонайменше вісім банків запровадили комісію за внесення готівкових рублів у розмірі від 2% до 5%. Йдеться про Альфа-Банк , Беларусбанк, БелВЕБ, БНБ-Банк, МТБанк, Сбер Банк, Технобанк та Цептер Банк.

У Казахстані Банк ЦентрКредит також встановив комісію в розмірі 5% за приймання готівкових рублів через каси, термінали та банкомати.

У Киргизстані аналогічну ставку для SWIFT-переказів запровадив ЕкоІсламікБанк. Водночас деякі банки Вірменії тимчасово призупинили операції з готівковими рублями, зокрема їх зарахування на рахунки. Безготівкові операції при цьому продовжують обслуговувати на попередніх умовах.

Банки зіткнулися з надлишком рублевої готівки

Зазначається, що банки ЄАЕС зіткнулися з надлишком російської національної валюти.

Так, за даними Нацбанку Казахстану, у квітні обмінні пункти республіки придбали 6,5 млрд руб. на 39,8 млрд тенге, а травні — 4,7 млрд крб. на 30 млрд тенге. Обробка готівки вимагає зберігання, перевезення та автентифікації, а попит на рублі за кордоном часто відсутній, що робить такі операції невигідними для місцевих банків.

На збільшення потоків вплинуло загальне зростання готівки в обігу — з початку року воно склало близько 1,4 трлн руб. Водночас приплив рублевої готівки до країн ЄАЕС стався на тлі посилення контролю за великими операціями в росії.

Тим часом з 1 квітня в росії діє указ, який обмежує вивіз готівки до країн ЄАЕС сумою понад 100 тисяч доларів. Федеральна митна служба рф пояснювала посилення зростанням випадків вивезення великих рублевих сум.

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