Зміцнення долара вже вплинуло на інші активи. Золото вперше за понад сім місяців опускалося нижче 4 тис. доларів за унцію. Біткоїн також впав нижче 60 тис. доларів уперше з 2024 року.
Доходності короткострокових американських облігацій зросли, відображаючи очікування підвищення ставок. Водночас у Німеччині та Великій Британії зміни були менш різкими або навіть рухалися вниз.
За словами стратегів, ринок фактично «закладає» більш жорстку позицію ФРС, яка може бути спрямована на стримування інфляції.
Очікування інфляції та позиція ФРС
Головна увага зараз прикута до інфляційних даних у США — індексу PCE, який вважається ключовим для ФРС. Економісти, опитані Reuters, прогнозують зростання на рівні 3,4%, що суттєво вище цільового показника у 2%.