Долар б’є рекорди — що про це кажуть аналітики Сьогодні 16:01 — Валюта

Банкноти долара США

Долар стрімко зміцнюється і вже продемонстрував найсильніше місячне зростання майже за рік.

Про це повідомляє Reuters

Інвестори готуються до ключових даних з інфляції у США, які можуть підтвердити очікування: Федеральній резервній системі, ймовірно, доведеться знову піднімати ставки вже цього року.

Долар оновлює максимуми і тисне на інші валюти

Американська валюта в середу досягла 13-місячного максимуму щодо євро.

Європейська валюта опустилася нижче 1,14 долара.

Британський фунт впав до мінімуму за сім місяців.

Японська єна тримається поблизу найслабшого рівня за 40 років — близько 161,79 за долар.

Індекс долара, який відстежує його курс до шести основних валют, тримався біля позначки 101,5 після піку 101,8. Це найвищі рівні за останні 13 місяців.

Аналітики пояснюють, що ринок закладає жорсткішу політику ФРС. Якщо раніше інвестори очікували зниження ставок, то тепер усе більше учасників ринку прогнозують як мінімум одне підвищення вже восени.

Ринки реагують

Золото вперше за понад сім місяців опускалося нижче 4 тис. доларів за унцію. Біткоїн також Зміцнення долара вже вплинуло на інші активи.вперше за понад сім місяців опускалося нижче 4 тис. доларів за унцію.також впав нижче 60 тис. доларів уперше з 2024 року.

Доходності короткострокових американських облігацій зросли, відображаючи очікування підвищення ставок. Водночас у Німеччині та Великій Британії зміни були менш різкими або навіть рухалися вниз.

За словами стратегів, ринок фактично «закладає» більш жорстку позицію ФРС, яка може бути спрямована на стримування інфляції.

Очікування інфляції та позиція ФРС

Головна увага зараз прикута до інфляційних даних у США — індексу PCE, який вважається ключовим для ФРС. Економісти, опитані Reuters, прогнозують зростання на рівні 3,4%, що суттєво вище цільового показника у 2%.

Аналітики зазначають, що подальше зміцнення долара залежить від різниці процентних ставок між США та іншими країнами. Якщо ця різниця зростатиме, долар може залишатися сильним і надалі.

Водночас деякі експерти попереджають: нинішнє ралі може бути короткостроковим і з часом вичерпатися через перегріті спекуляції.

Раніше ми повідомляли , що у другій половині 2026 року ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та прогнозованою, без ризиків неконтрольованих шокових стрибків.

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