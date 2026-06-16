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10 країн, де інфляція найбільше «з'їдає» долар

Валюта
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Країни, де інфляція найбільше «з'їдає» долар
Країни, де інфляція найбільше «з'їдає» долар
Інфляція залишається однією з головних економічних загроз у світі. У країнах із найвищими темпами зростання цін навіть $100 можуть втратити більшу частину своєї купівельної спроможності всього за один рік.
Найгірша ситуація спостерігається у країнах, де економічні та політичні проблеми роками підживлюють зростання цін.
Із посиланнями на Visual Capitalist розповідаємо, у яких країнах сотня доларів знеціниться швидше.

Де $100 втрачають найбільше вартості

Найвищий рівень інфляції у світі й надалі прогнозують для Венесуели. За оцінками експертів, якщо на початку 2026 року людина мала $100, то до кінця року їхня реальна купівельна спроможність скоротиться приблизно до $31.
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«Через постійне знецінення грошей багато мешканців країни намагаються якнайшвидше витрачати доходи на продукти та інші необхідні товари, поки ціни не зросли ще більше», — пише видання.
Водночас з’являються й певні позитивні сигнали. Зокрема, США поступово послаблюють частину санкцій щодо Венесуели, що може сприяти активнішій торгівлі та збільшенню надходження іноземної валюти до країни.
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, www.visualcapitalist.com
Серед країн із найвищими темпами зростання цін також залишається Судан — до кінця 2026 року $100 знеціняться до $61. Тривалий збройний конфлікт серйозно вдарив по економіці країни: постраждали інфраструктура, сільське господарство та бізнес. Через скорочення виробництва й перебої з постачанням ціни продовжують швидко зростати.
Складна ситуація спостерігається і в Ірані ($67). Країна вже багато років бореться з високою інфляцією, а нещодавнє загострення конфлікту ще більше посилило ціновий тиск. Побоюючись дефіциту, мешканці почали масово скуповувати товари першої необхідності, що додатково підштовхнуло ціни до зростання.

Десять країн із найвищим знеціненням валюти

Загалом, згідно з прогнозом інфляції до кінця 2026 року, купівельна спроможність $100 становитиме:
  • Венесуела — $31;
  • Судан — $61;
  • Іран — $67;
  • Болівія — $79;
  • Аргентина — $80;
  • Туреччина — $80;
  • Малаві — $81;
  • Гаїті — $82;
  • Бурунді — $84;
  • М’янма — $85.
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Як висока інфляція впливає на населення

Коли інфляція прискорюється, гроші починають втрачати купівельну спроможність. Для придбання тих самих товарів і послуг людям доводиться витрачати дедалі більше коштів.
Саме тому в країнах із високою інфляцією населення часто намагається зберігати частину заощаджень у стабільніших валютах, щоб захистити їх від знецінення та зберегти купівельну спроможність.
Раніше ми повідомляли, що в умовах затяжної війни та прискорення інфляції українці все частіше замислюються не лише про накопичення «на чорний день», а й про захист своїх заощаджень від знецінення.
У таких умовах інфляція поступово зменшує купівельну спроможність гривні, змушуючи шукати інструменти збереження капіталу. За посиланням ділимося аналізом, як можна інвестувати 100 тисяч гривень на рік, щоб мінімізувати втрати купівельної спроможності.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДоларВалютаІнфляція
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