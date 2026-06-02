Гривневий депозит, валюта чи облігації — що вигідніше у 2026 році Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Вкладення 100 тис. гривень

В умовах затяжної війни та прискорення інфляції українці все частіше замислюються не лише про накопичення «на чорний день», а й про захист своїх заощаджень від знецінення.

У таких умовах інфляція поступово зменшує купівельну спроможність гривні, змушуючи шукати інструменти збереження капіталу. Старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Тарас Котович проаналізував, як можна інвестувати 100 тисяч гривень на рік, щоб мінімізувати втрати купівельної спроможності.

Умови розрахунків

Експерт навів базові умови розрахунків:

кошти розміщуються строком на один рік;

через рік їх знімають і витрачають у гривні;

для депозитів використовується індексна ставка UIRD станом на кінець травня 2026 року (з можливими відхиленнями в окремих банках);

дохід за депозитами оподатковується ПДФО 18% і військовим збором 5%, тоді як ОВДП не оподатковуються.

За словами Котовича, варто враховувати, що з початку 2026 року НБУ девальвував гривню на 4,5%. У квітневому макропрогнозі регулятора інфляція оцінюється на рівні 8% у 2026 році та 7,5% у 2027-му.

«Візьмемо трохи песимістичніший варіант для наших розрахунків, і припустимо, що і девальвація, і інфляція у наступні 12 місяців будуть на рівні 10%. Тобто, якщо ви сьогодні купуєте долар за 44,5 грн, то за рік продасте на 10% дорожче, мінус різниця між курсом купівлі та продажу, тобто приблизно за 48,5 грн. Крос-курс євро до долара візьмемо на рівні 1,16», — зазначив аналітик.

Варіантів для інвестування, за словами експерта, небагато: гривневий депозит, купівля валюти з подальшим розміщенням на валютному депозиті або інвестиції в гривневі ОВДП. Валютні ОВДП у цьому прикладі не розглядаються через недостатній обсяг суми.

Гривневий депозит

Ставка UIRD для гривні становить 13,93% річних. У такому разі за рік нараховується 13 930 грн доходу. Після сплати податків (2 507 грн ПДФО та 697 грн військового збору) чистий прибуток становитиме близько 10 726 грн, тобто загальна сума — 110 726 грн разом із вкладом.

«Зменшуємо цей дохід на інфляцію і отримуємо, що купівельна спроможність наших коштів зменшиться приблизно на 11 тис. грн. Тож прибуток, скоригований на інфляцію, стане від’ємним, і наша купівельна спроможність навіть трошки зменшиться, хоч і не суттєво — на 346 гривень», — каже Котович.

Депозит в доларах

За 100 тис. грн можна придбати приблизно 2 247 доларів. При ставці 1,14% річних (UIRD для долара) за рік нараховується 25,6 долара, після оподаткування — 19,7 долара. У результаті на рахунку буде близько 2 267 доларів.

«Продавши цю валюту у червні 2027 року, наприклад, для поїздки у відпустку, ми отримаємо близько 109 945 грн, тобто на майже 10 тис. грн більше, ніж інвестували. Але за цей час ціни в гривні зросли, і на наші 109 945 грн ми зможемо придбати товари, які б сьогодні коштували майже 99 тис грн. Тобто ми навіть втратимо приблизно 1000 гривень», — пояснює аналітик.

Депозит у євро

Станом на кінець травня 2026 року курс євро до долара становив близько 1,16, або 51,6 грн за євро. За песимістичним сценарієм курс у червні 2027 року може зрости до 56,3 грн/євро.

Нині за 100 тис. грн можна придбати приблизно 1 937 євро. При ставці 0,46% річних (UIRD для євро) дохід становитиме 8,9 євро, після податків — 6,9 євро. У результаті сума зросте до 1 944 євро.

«Якщо слідувати нашим припущенням щодо курсу на червень 2027, то продавши цю валюту, ми отримаємо 109 375 грн, тобто заробимо 9 375 грн — приблизно як і за доларовим чи гривневим депозитом. Але, знову ж таки, ми зможемо придбати менше товарів, ніж до придбання валюти та оформлення депозиту — те, на що ми б витратили сьогодні лише 98,4 тис. грн, тобто втратимо майже 1,6 тис грн», — зауважує експерт.

ОВДП

При інвестуванні в ОВДП важливо враховувати строки обігу конкретних випусків. Для порівняння використано умовний випуск із погашенням через 12 місяців із дохідністю 15,15%.

«Вважатимемо, що придбали ми їх у перший день обігу за номінальною вартістю, тобто 1 000 гривень за облігацію. За рік ми отримаємо на кожну облігацію по дві виплати купонів в розмірі 75,75 грн або загалом 15 150 грн, і матимемо на рахунку після погашення ОВДП 115 150 грн. Оскільки тут не маємо жодних податків, вираховуємо лише втрату купівельної спроможності, і маємо чистий дохід 3,6 тис. грн», — розповідає аналітик.

Попри інфляційний тиск, ОВДП залишаються більш прибутковим інструментом порівняно з депозитами завдяки вищій дохідності та відсутності оподаткування.

«Якщо обирати між депозитами, гривневий депозит мінімізує втрати від інфляції. Натомість валютні депозити дають скоріше умовний спокій і відчуття захисту заощаджень, а реальну вигоду приносять лише у разі різкої девальвації. Тож доля валютних депозитів залежатиме від поведінки валютного ринку», — пояснює експерт.

У разі різкої девальвації гривні валютні депозити можуть дати більший гривневий результат після конвертації, однак це одночасно супроводжується прискоренням інфляції.

Підсумовуючи, аналітик зазначає, що вибір інструменту залежить від ставлення до ризику, очікувань щодо курсу та того, чи важливіша для вкладника ліквідність зараз, чи дохідність через рік.

