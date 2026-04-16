Дохідність ОВДП залишається привабливою Сьогодні 13:31 — Особисті фінанси

У Національному банку України вважають, що зниження дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), яке спостерігається від початку 2026 року, є природним ринковим процесом і не створює загроз для фінансової системи. Регулятор пояснює це поєднанням високого попиту, сповільнення інфляції та зміною очікувань інвесторів.

Про це заявив заступник голови Національний банк України Володимир Лепушинський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Чому знижуються ставки за ОВДП

«Мінфін реагував на ситуацію: якщо попит високий, а інфляція знижується, є простір для зменшення дохідності. У цьому не було проблеми для нашої трансмісії», — сказав заступник голови НБУ.

З кінця січня Міністерство фінансів України скоротило пропозицію облігацій, що дозволило знизити ставки розміщення. Зокрема:

річні ОВДП подешевшали з 16,35% до 15,15%;

дворічні — з 17,5% до 15,87%;

трирічні — з 17,8% до 16,15%.

Водночас облікова ставка НБУ знизилась лише до 15% і залишалась на цьому рівні у березні. За словами Лепушинського, ставки за довгостроковими інструментами формуються передусім очікуваннями щодо інфляції, а не лише рішеннями центробанку.

«Облікова ставка впливає безпосередньо на ціну залучення на короткі строки, тоді як на довші строки ставки формуються за рахунок очікувань. І інфляційні очікування є дуже важливою компонентою: наскільки є довіра до спроможності центрального банку все ж таки подолати інфляцію після її сплеску», — пояснив він.

Попит на ОВДП і поведінка інвесторів

Попри зниження дохідності, інтерес до державних облігацій залишається високим. Зокрема, активніше інвестує населення.

«У лютому в нас були рекордні інвестиції населення в гривневі ОВДП — 10 млрд грн. З початку року зростання склало 24%, а з початку воєнного стану — взагалі шість з половиною разів. Портфель гривневих ОВДП населення перевищив 82 млрд грн, а разом із валютними — еквівалент 130 млрд грн», — описав ситуацію заступник голови НБУ.

Читайте також Укргазбанк вводить комісію за купівлю ОВДП у «Дії»

За його словами, раніше існував розрив між дохідністю ОВДП і депозитами, однак зараз інструмент став більш популярним серед населення завдяки простоті інвестування та відсутності оподаткування.

Високим залишається і рівень реінвестування: у першому кварталі він становив близько 160%.

Депозити та ринкові коливання

У НБУ також зазначають, що зростання попиту на валюту у березні не стало підставою для перегляду політики щодо ОВДП.

«Зараз ми в періоді волатильності, побачимо. В принципі, дохідність ОВДП залишається привабливою навіть незважаючи на погіршення інфляційних очікувань населення», — зазначив Лепушинський.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити квітня 2026 року

Паралельно зростають і гривневі депозити: за січень-березень їх обсяг збільшився приблизно на 15 млрд грн — до 332 млрд грн.

Водночас на останніх аукціонах 14 квітня попит на ОВДП знизився до 0,86 млрд грн, попри збільшення пропозиції з боку Мінфіну до 9 млрд грн.

