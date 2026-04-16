Дохідність ОВДП залишається привабливою

У Національному банку України вважають, що зниження дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), яке спостерігається від початку 2026 року, є природним ринковим процесом і не створює загроз для фінансової системи. Регулятор пояснює це поєднанням високого попиту, сповільнення інфляції та зміною очікувань інвесторів.
Про це заявив заступник голови Національний банк України Володимир Лепушинський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
Чому знижуються ставки за ОВДП
«Мінфін реагував на ситуацію: якщо попит високий, а інфляція знижується, є простір для зменшення дохідності. У цьому не було проблеми для нашої трансмісії», — сказав заступник голови НБУ.
З кінця січня Міністерство фінансів України скоротило пропозицію облігацій, що дозволило знизити ставки розміщення. Зокрема:
Водночас облікова ставка НБУ знизилась лише до 15% і залишалась на цьому рівні у березні. За словами Лепушинського, ставки за довгостроковими інструментами формуються передусім очікуваннями щодо інфляції, а не лише рішеннями центробанку.
«Облікова ставка впливає безпосередньо на ціну залучення на короткі строки, тоді як на довші строки ставки формуються за рахунок очікувань. І інфляційні очікування є дуже важливою компонентою: наскільки є довіра до спроможності центрального банку все ж таки подолати інфляцію після її сплеску», — пояснив він.
Попит на ОВДП і поведінка інвесторів
Попри зниження дохідності, інтерес до державних облігацій залишається високим. Зокрема, активніше інвестує населення.
«У лютому в нас були рекордні інвестиції населення в гривневі ОВДП — 10 млрд грн. З початку року зростання склало 24%, а з початку воєнного стану — взагалі шість з половиною разів. Портфель гривневих ОВДП населення перевищив 82 млрд грн, а разом із валютними — еквівалент 130 млрд грн», — описав ситуацію заступник голови НБУ.