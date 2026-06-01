Одна помилка під час купівлі квартири може дорого обійтися: на що звертати увагу

Купівля квартири на вторинному ринку в Україні потребує ретельної перевірки документів, технічного стану житла та умов самої угоди. Важливо заздалегідь оцінити юридичну «чистоту» об’єкта, щоб уникнути ризиків у майбутньому та забезпечити прозоре оформлення права власності.
Також рекомендується оглянути квартиру та звірити фактичне планування з технічним паспортом, щоб виключити незаконні перепланування.
Зазвичай сторони домовляються про аванс або завдаток із фіксацією строків укладення основного договору. Юристи радять оформлювати такі домовленості виключно письмово — у попередньому договорі або договорі завдатку.
Якщо покупець відмовляється від угоди, завдаток, як правило, не повертається. Якщо ж відмовляється продавець — він має повернути суму у подвійному розмірі, кажуть фахівці.
Фахівці радять насторожитися, якщо квартира нещодавно кілька разів перепродавалася або була успадкована незадовго до продажу — це може свідчити про потенційні юридичні ризики.
Важливо враховувати, що нотаріус перевіряє лише базовий пакет документів і право власності, але не аналізує судові спори, борги за комунальні послуги чи історію попередніх власників. Тому частину перевірок покупцю доводиться здійснювати самостійно або за участі юриста.