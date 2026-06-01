Майже втричі дорожче: порівняння цін на купівлю квартири в Україні та Польщі

В Україні квартиру площею 30-40м² найдорожче придбати у Львові
Квартири для купівлі в Україні залишаються більш доступними, ніж у Польщі. Медіанна вартість квартири 30−40 м² в Україні у квітні 2026 року становила $39 тис., натомість у Польщі — $124 тис., тобто втричі дорожче.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Порівняння вартості у найбільших містах

В Україні квартиру площею 30−40 м² найдорожче придбати у Львові: медіанна вартість у квітні 2026 становила $62 тис. На другому місці — Київ, $57 тис.
Помітно нижча медіанна ціна в Одесі, $40 тис.
Найдешевшими є квартири на сході та південному-сході України, на що впливає зокрема безпекова ситуація. Так, у Дніпрі квартиру на 30−40м² у квітні 2026 можна було купити за медіаною ціною $28,7 тис., а у Харкові — $25 тис.
Для порівняння, у польській столиці така квартира обійдеться в середньому $172 тис. Це більше в 3 рази, у порівнянні з Києвом.
В інших обласних центрах Польщі медіанні ціни також помітно вищі, порівняно з Україною. Зокрема у квітні 2026 року були такі показники:
  • Гданськ та Краків — $162 тис.;
  • Вроцлав — $146 тис.;
  • Познань — $132 тис.

Де вищий попит

На відміну від медіанних цін, попит на купівлю квартир площею 30−40м² в Україні вищий орієнтовно на 23%, порівняно з Польщею. Втім за містами ситуація різниться.
Наприклад, у Варшаві попит на купівлю квартир цієї площі вищий на 45%, ніж у Києві. Та в інших згаданих містах Польщі кількість відгуків нижча, ніж у найбільших обласних центрах України (в середньому в 1,5−2 рази, залежно від міста).
На другому місці за кількістю відгуків в Україні — Одеса, на третьому — Харків. Натомість у Львові, де медіанна вартість купівлі найвища — попит нижчий, порівняно з попередніми містами.
Водночас пропозиція (кількість оголошень) на платформі у квітні 2026 року була майже на одному рівні: на 2% більше оголошень по Україні, у порівнянні з Польщею.
Варто зауважити, що на ринок нерухомості в Україні вагомий вплив має фактор війни та безпекова ситуація. У регіонах, що перебувають ближче до лінії фронту, медіанні ціни на житло суттєво нижчі, що впливає на загальний показник по Україні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що іноземці дедалі активніше купують житло у Польщі. За останні десять років кількість таких угод зросла у п’ять разів. Серед іноземних покупців переважають українці, далі йдуть індійці, турки та чехи.
Найбільше житла купили українці. Після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році попит з боку громадян України суттєво зріс. У 2025 році українці придбали 9,3 тисячі квартир загальною площею 548 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сукупний обсяг купівлі громадянами інших 115 країн.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
